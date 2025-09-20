VIDEO | Imagini în premieră de la iMapp București 2025, ediție aniversară și parte din Zilele Bucureștiului. Cel mai mare show de video mapping din lume începe azi

Bucureștiul devine, iar, centrul mondial al artei vizuale în aer liber. Peste câteva ore se aprind luminile pe cea mai mare scenă de de video mapping din lume: iMapp Bucharest 2025, eveniment care aniversează 10 ani de existență și care, anul acesta, este parte din Zilele Bucureștiului.

Mai mult, iMapp Bucharest 2025 reunește, zilele acestea, și legendarul raliu internațional Gumball 3000, dar și Food Truck Festival, eveniment dedicat culturii culinare stradale.

Două dintre momentele memorabile pe care le promit organizatorii sunt cele dedicate celor doi artiști români din patrimoniul cultural mondial, George Enescu și Constantin Brâncuși, prin două lucrări de video mapping realizate de Carmen Lidia Vidu și Mindscape Studio.

Vezi, pe B365.ro, imagini în premieră de la spectacolul vizual care începe, în această seară, în Piața Constituției, inclusiv momentul special conceput pe un fragment din Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu, interpretată de Orchestra Națională a Franței, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, care marchează încheierea Festivalului Internațional George Enescu 2025.