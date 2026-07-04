VIDEO. Imagini inedite care arată efectele atacurilor ucrainene în Rusia / Oameni care filmează cozile de la benzinării și critică deschis regimul Putin: „La ce ne trebuie Crimeea voastră?”

Potrivit relatărilor Reuters, autoritățile ruse au introdus restricții privind vânzarea carburanților în mai multe regiuni, iar Kremlinul analizează inclusiv importuri de benzină pentru a acoperi deficitul. În paralel, în spațiul public rus apar tot mai multe mărturii care descriu o realitate greu de imaginat într-o țară care este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume. Pentru unii ruși, actuala criză este doar încă un semn că țara s-a schimbat radical în ultimii ani.

După luni în care Ucraina a lovit sistematic rafinării, depozite de petrol și alte obiective energetice considerate importante pentru susținerea efortului de război al Moscovei, problemele au început să fie resimțite în tot mai multe regiuni ale țării.

Nemulțumirile rușilor față de penuria de combustibil din benzinării și de lipsurile din magazine, provocată de atacurile ucrainene, au răbufnit pe rețelele sociale Vkontakte și Telegram. HotNews a analizat zeci de videoclipuri publicate de cetățeni ruși, de pe conturi care arată a fi autentice, cu imagini în care se văd cozi de mașini la benzinării, lungi de kilometri, oameni care se plâng că nu mai găsesc nici pâine în magazine sau care caută explicații conspiraționiste la problemele cu care se confruntă.

„Poate tot haosul acesta este un efect secundar al vaccinului”

„Vă mai amintiți ce probleme aveam noi, în general, până în 2019? Oare chiar existau? M-am gândit și eu… Poate sunt consecințele Covidului, poate tot ceea ce se întâmplă acum în lume, tot haosul acesta, este pur și simplu un efect secundar al vaccinului. Nu știu, trebuie cumva explicat de ce lumea a înnebunit într-o singură clipă. Cum a fost posibil? Ce s-a întâmplat?”, se întreabă Olga Komarova într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale.

Cozi interminabile și benzinării care rămân fără combustibil

Primul efect vizibil al crizei este apariția cozilor uriașe la benzinării. În numeroase regiuni ale Rusiei, șoferii relatează că sunt nevoiți să petreacă ore întregi pentru a alimenta, iar imaginile publicate online arată coloane lungi de mașini formate atât în orașe, cât și pe drumurile de acces către stațiile de alimentare. În regiunea Krasnodar, Viktoria a filmat una dintre aceste cozi și spune că simpla alimentare a devenit o activitate care poate ocupa o zi întreagă.

„Să vă povestesc cum stau lucrurile cu benzina în regiunea Krasnodar. Deja stau de aproximativ 40 de minute la benzinărie. Și încă nu ajung prea curând la pompă. Coada continuă mult în față. Asta este doar o coadă suplimentară. Mai există și coada principală de pe traseu. Pe scurt, dacă am noroc, până seara o să reușesc să alimentez”, a declarat aceasta.

„Oameni buni, nu există deloc benzină”

În alte regiuni, problema nu mai este timpul pierdut la coadă, ci lipsa efectivă a combustibilului. În Bașkiria, Dmitri Maksimov a publicat un videoclip din localitatea Nogaevo, unde spune că benzinăria la care a așteptat și-a epuizat complet stocurile.

„Oameni buni, tocmai am stat aici și s-a terminat tot. Nogaevo: nu există deloc benzină. Absolut deloc”, a afirmat acesta.

La mii de kilometri distanță, în Kaliningrad, Iulia Trundukova a filmat o benzinărie Lukoil în fața căreia s-a format o coloană lungă de mașini.

„Oameni buni, sincer, nu mai am cuvinte decente în vocabular. Vă spun sincer, sunt pur și simplu șocată. Uitați-vă: acolo este o benzinărie Lukoil, iar toată această coloană este coada pentru benzină”, a declarat femeia.

Imaginile sugerează că problemele nu mai sunt izolate și că fenomenul se extinde în regiuni aflate la mii de kilometri una de alta. Pe măsură ce deficitul se adâncește, în unele regiuni apar deja restricții privind cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată de o persoană. În Rostov, Oleg Novoselțev spune că benzinăriile au început să limiteze vânzările și că schimbările au devenit vizibile inclusiv la nivelul infrastructurii stațiilor.

„Noile realități la Lukoil. Ați observat că au dat jos indicatoarele cu tipurile de combustibil? Iar de mâine, mai exact de azi, de la miezul nopții, în Rostov, unei persoane i se vor vinde doar 30 de litri de benzină. Așa că să aveți în vedere”, a declarat acesta.

„De ce aveți nevoie să umflați roțile la mașină?”

În Crimeea, un utilizator al contului „Simferopol.2016” a publicat imagini de la o benzinărie Atan și a ironizat măsurile care, în opinia sa, încearcă să reducă consumul.

„Data de 24 iunie, benzinăria Atan. La benzinărie nu sunt compresoare pentru umflarea pneurilor. Uitați-vă, compresorul stă aruncat acolo. Din dispoziția guvernatorului au interzis aerul. Au spus ceva de genul: “Și de ce aveți nevoie să umflați roțile? O să începeți să circulați, o să fie fum, poluare. După aceea va trebui să vă și alimentăm». Dar nu-i nimic”, a spus acesta.

Pentru unii șoferi, alimentarea a devenit o activitate care ocupă întreaga noapte. Una dintre cele mai distribuite mărturii îi aparține lui Oleg Teplov, care povestește că a ajuns acasă abia în zori după ce a căutat benzină în mai multe localități.

„Este ora 5.00 dimineața, deja se luminează de ziuă. Abia am ajuns acasă. Dar măcar am rezervorul plin. Nu mai este ca înainte: “mă duc să alimentez”. Acum este: “mă duc să stau trei ore la coadă, să caut benzinăria potrivită unde mai este combustibil și unde coada este mai mică””, a declarat acesta.

Relatarea sa devine și mai sugestivă atunci când descrie cum lipsa benzinei începe să schimbe rutina oamenilor.

„Dorm, mănânc, merg la toaletă, fac totul la coadă până reușesc să fac rost de benzină. Iar mai departe va fi și mai rău. La unele benzinării spun că vor aduce benzină abia luni. Adică de mai bine de o zi nu mai vând nimic, pentru că nu au combustibil.”

Potrivit lui Teplov, situația este deja atât de gravă încât oamenii petrec noaptea în automobile.

„Chiar și noaptea sunt cozi uriașe peste tot. Oamenii dorm în aceste cozi. Astăzi am colindat foarte multe benzinării, am ieșit chiar și în afara orașului. Situația este aceeași. Unele benzinării sunt complet închise, nimic nu funcționează.”

Coadă la o benzinărie din Moscova, 30 iunie 2026. FOTO: Pavel Bednyakov / AP / Profimedia

„În Ialta, de două zile nu găsim pâine”

Cele mai alarmante mărturii vin din Crimeea, ocupată de Rusia, unde unii locuitori susțin că problemele depășesc deja lipsa carburanților. O femeie din Ialta afirmă că în oraș nu mai poate fi cumpărată benzină în nicio formă.

„Astăzi în Ialta nu există benzină. Nu se vinde deloc. Nici pe bonuri, nici câte 20 de litri. Nu există nicio posibilitate să alimentezi”, a declarat aceasta.

Potrivit femeii, în ultimele zile au existat și probleme cu alimentarea cu energie electrică și comunicațiile.

„Astăzi au întrerupt curentul electric pentru patru ore. Din această cauză nu am avut Wi-Fi și conexiunea mobilă a fost foarte proastă. Nu am putut intra pe internet și, respectiv, nu am putut continua activitatea online.”

Mai mult, aceasta spune că dificultățile au început să afecteze și aprovizionarea cu produse alimentare.

„Cred că din această cauză nu mai este pâine în magazine. Deloc. De două zile nu găsim pâine nicăieri.”

6,7 euro pentru un litru de benzină

Pe fondul penuriei, unii ruși afirmă că au apărut deja și speculanții. Katrina Baranovskaya povestește că a asistat la o scenă care a surprins-o chiar și pe ea.

„Era o mașină cu numere din Crimeea, iar niște bărbați le propuneau celor aflați la capătul cozii să cumpere benzină cu 600 de ruble pentru un litru (6,7 euro – n.r.) . Voi chiar ați înnebunit?”, a declarat aceasta.

Alisa Dolnikova spune că a găsit benzină abia la a patra stație verificată.

„Nu există benzină. Pur și simplu nu există. Benzina A95 nu se găsește. În unele locuri s-a terminat complet, în altele mai există câte ceva, dar asta nu este esențial.”

Iar atunci când a găsit combustibil, prețul era mult mai mare decât cel practicat cu doar o săptămână înainte.

Până și umorul online începe să reflecte situația. Într-un videoclip devenit viral, o locuitoare a Rusiei cu numele Elena filmează o turmă de oi care traversează o benzinărie aproape pustie și ironizează panică generată de lipsa combustibilului.



„În general, prieteni, panica legată de benzină este justificată. Acum mergem pe drum și suntem șocați de coada de la benzinăria din Gornîi Altai. Uitați-vă numai”, a spus Elena, aratând o turmă de oi.

„La ce ne trebuie Crimeea?”

Pe măsură ce oamenii petrec ore întregi în așteptare, cozile la benzinării au devenit și locuri de discuție despre război și despre costurile acestuia. Mark Censorov afirmă că situația cu benzina a creat un tip de dezbatere publică imposibil de organizat în alte condiții.

„Știți cu toții că în Rusia sunt interzise protestele de orice fel. Chiar și protestele individuale sunt interzise. Dar situația cu benzina a devenit un fel de miting spontan. Oamenii sunt obligați să stea la aceste cozi și, desigur, discută diverse subiecte”, a declarat acesta.

Potrivit lui, conversațiile se îndreaptă tot mai des spre război și consecințele lui.

„Știți despre ce vorbesc în cozi? Spun: «La ce ne trebuie Crimeea voastră? La ce ne trebuie ucrainenii din cauza cărora avem asemenea probleme?» Vă redau exact ce se spune.”

Censorov afirmă că după publicarea unor postări despre criza energetică a primit zeci de mesaje private.

„Oamenii sunt furioși pe autorități, iar aceste subiecte sunt discutate tot mai mult. Așa arată începutul sfârșitului, rușilor.”

„Îmi iubesc țara, dar nu se mai poate trăi așa”

În unele videoclipuri, lipsa combustibilului devine doar punctul de plecare pentru o critică mai amplă la adresa situației din Rusia. Dmitri Basseinov leagă direct criza de sprijinul acordat conducerii țării.

„Acum nu mai avem benzină. Acum nu mai avem nimic în țară. La o benzinărie am reușit să pun puțin combustibil, iar acum stăm într-o altă coadă, la o altă benzinărie aflată cine știe unde”, a declarat acesta.

Mai departe, el compară direcția în care se îndreaptă Rusia cu modelul nord-coreean.

„Ce, ați câștigat? În curând o să ajungem ca Coreea de Nord. Încet-încet ne îndreptăm într-acolo.”

Și mai departe merge Yuriy Ivanov, care vorbește despre teamă, scumpiri și lipsa perspectivelor.

„Ce se întâmplă în Rusia? Este o nebunie totală. Este chiar mai rău decât în URSS. Suntem limitați în toate. Telegram a fost interzis. Instagram a fost interzis. WhatsApp a fost interzis. Nu putem comunica unii cu alții. Nu putem cumpăra normal produse alimentare pentru că au prețuri astronomice.”

În final, acesta rezumă sentimentul exprimat de mulți dintre autorii videoclipurilor analizate de HotNews.

„Îmi iubesc foarte mult țara și nu vreau să plec din ea. Dar totul merge într-o direcție în care va deveni pur și simplu necesar să plec, pentru că nu se mai poate trăi așa. Am fost intimidați. Ne este frică să ieșim la proteste. Ne este frică să spunem ceva. Ne este frică să rostim un cuvânt în plus, pentru că putem fi arestați sau amendați.”

Autoritățile ruse au declarat că încearcă să stabilizeze piața prin limitarea vânzărilor și redistribuirea stocurilor. Însă mărturiile publicate de cetățeni sugerează că pentru mulți ruși războiul nu mai este o realitate îndepărtată, urmărită la televizor. El se vede în rezervoarele goale, în nopțile petrecute la cozi și în întrebările tot mai frecvente despre costurile conflictului declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei.