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Actualitate

VIDEO. Imagini inedite care arată efectele atacurilor ucrainene în Rusia / Oameni care filmează cozile de la benzinării și critică deschis regimul Putin: „La ce ne trebuie Crimeea voastră?”

Oxana Bodnar
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Nemulțumirile rușilor față de penuria de combustibil din benzinării și de lipsurile din magazine, provocată de atacurile ucrainene, au răbufnit pe rețelele sociale Vkontakte și Telegram. HotNews a analizat zeci de videoclipuri publicate de cetățeni ruși, de pe conturi care arată a fi autentice, cu imagini în care se văd cozi de mașini la benzinării, lungi de kilometri, oameni care se plâng că nu mai găsesc nici pâine în magazine sau care caută explicații conspiraționiste la problemele cu care se confruntă. 

  • „Poate sunt consecințele Covidului, poate tot ceea ce se întâmplă acum în lume, tot haosul acesta, este pur și simplu un efect secundar al vaccinului”, se întreabă într-un video postat pe rețeaua rusească Vkontakte, o femeie care se recomandă Olga Komarova. 
  • „Știți despre ce vorbesc oamenii la cozi? La ce ne trebuie Crimeea voastră? La ce ne trebuie ucrainenii din cauza cărora avem asemenea probleme?”, povestește, într-un alt clip video, un rus care tocmai fusese degeaba la o stație de benzină.
  • Unii povestesc că au apărut și speculanții: „Era o mașină cu numere din Crimeea, iar niște bărbați le propuneau celor aflați la capătul cozii să cumpere benzină cu 600 de ruble pentru un litru (6,7 euro – n.r.) . Voi chiar ați înnebunit?”, spune o femeie.   
  • Imaginile de pe Vkontakte și Telegram oferă o perspectivă neașteptată asupra efectelor războiului din Ucraina și care are acum se reflectă brutal și în viața de zi cu zi a rușilor.

După luni în care Ucraina a lovit sistematic rafinării, depozite de petrol și alte obiective energetice considerate importante pentru susținerea efortului de război al Moscovei, problemele au început să fie resimțite în tot mai multe regiuni ale țării. 

Potrivit relatărilor Reuters, autoritățile ruse au introdus restricții privind vânzarea carburanților în mai multe regiuni, iar Kremlinul analizează inclusiv importuri de benzină pentru a acoperi deficitul. În paralel, în spațiul public rus apar tot mai multe mărturii care descriu o realitate greu de imaginat într-o țară care este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume. Pentru unii ruși, actuala criză este doar încă un semn că țara s-a schimbat radical în ultimii ani.