VIDEO Imagini rare cu pești-ventuză care fac surf pe spatele balenelor, într-o aventură sălbatică din ocean

Oamenii de știință care urmăresc balenele de pe coasta Australiei au surprins imagini rare cu grupuri de pești-ventuză care călătoresc pe spatele balenelor cu cocoașă, în timpul migrației lor anuale din Antarctica spre apele mai calde, relatează CNN.

Cercetătorii au montat camere cu ventuze pe balenele cu cocoașă în timpul migrației lor din Antarctica spre statul Queensland, nord-estul Australiei. Așa au surprins o călătorie spectaculoasă.

Imaginile arată cum peștii se desprind de gazda lor, chiar înainte ca balena să sară din apă. Apoi, când balena se scufundă din nou, peștii se lipesc la loc cu o precizie uimitoare.

Peștii-ventuză își petrec aproape toată viața atașați de balene sau alte mamifere marine mari, pe care le folosesc ca pe niște nave de croazieră uriașe, hrănindu-se și înmulțindu-se în timp ce traversează oceanele. Specia are un fel de placă adezivă pe cap care ajută la crearea unui fel de etanșare prin vid, permițând peștelui să se agațe de balenă și să rămână prins în timpul călătoriei.

„Ori de câte ori balena sărea din apă sau făcea mișcări rapide, peștii reacționau instantaneu. Știau exact când să se desprindă, pentru a nu fi aruncați, și reveneau pe același loc doar câteva secunde mai târziu” a spus Olaf Meynecke, de la Universitatea Griffith din Australia, care a montat camerele pe balenele cu cocoașă.

Acești pești sunt inofensivi pentru balenele uriașe de 40 de tone. Se hrănesc cu pielea moartă și cu micii paraziți de pe corpul lor, iar specialiștii consideră că relația este una benefică pentru ambele părți.