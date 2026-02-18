VIDEO Îmbrânceli și țipete în plenul Senatului: „Nu puneți mâna pe el” / Președintele Senatului: „Ce golani”

Senatorii Liviu Fodoca (ales pe listele POT, între timp intrat în grupul Pace – Întâi România), Ionel Floroiu și Victoria Stoiciu, ambii de la PSD, au fost implicați într-un scandal miercuri, în timpul ședinței Senatului. Floroiu l-a împins la un moment dat pe Fodoca, în timp ce acesta o filma pe senatoarea Stoiciu.

Parlamentarii AUR și Pace – Întâi România (grup format la Senat din senatori aleși pe listele POT și SOS România, dar plecați între timp din aceste partide) au părăsit miercuri ședința Senatului, pentru că au fost nemulțumiți de ordinea de zi adoptată de majoritatea PSD, PNL, USR și UDMR. După plecarea acestora din plen, ședința a rămas fără cvorum.

Pe fondul acestei situații, senatorul Liviu Fodoca, rămas în plen, a început să îi filmeze pe toți ceilalți senatori ai puterii, plimbându-se de la o bancă la alta, spune senatoarea PSD Victoria Stoiciu. Prin acest lucru, Fodoca a încălcat regulamentul, susține Stoiciu, așadar a mers la el să îi spună să înceteze.

În acel moment, când Stoiciu și Fodoca vorbeau, senatorul Ionel Floroiu s-a apropiat de cei doi, a încercat să îi ia telefonul lui Fodoca și l-a apucat de umăr, conform imaginilor transmise către HotNews de senatorul Ninel Peia (de la Pace – Întâi România). Mai departe, Fodoca și Floroiu se împing, iar pentru a tempera situația intervin și alți senatori.

Momentul video, mai jos:

HotNews l-a contactat pe senatorul Ionel Floroiu pentru a-l întreba cum explică momentul, însă acesta a transmis că se află la volan și nu poate vorbi. Dacă acesta va reveni cu o reacție, HotNews o va publica.

Reacția președintelui Senatului după ce a rămas fără cvorum: „Golani”

Un alt moment surprins de camerele și microfoanele din Senat este acela când, văzând că a rămas fără cvorum, după ce a anunțat închiderea ședinței din acest motiv, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), se aude cum spune unui coleg de la prezidiu „Ce golani îs ăștia, mă”.