VIDEO. Imediat ce a coborât din avion, David Popovici a avut ceva de spus despre comentatorul TVR al Campionatelor Mondiale de Înot: „Auzind în reluare cum comentează cursele mă face și pe mine să mă întreb dacă voi câștiga”

David Popovici s-a întors duminică seara în România, cu cele două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale de Înot de la Singapore. Așteptat de sute de persoane, Popovici a făcut o glumă amicală care îl viza pe comentatorul TVR Emil Hossu-Longin.

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial la Singapore (100 m liber și 200 m liber), a declarat la întoarcerea în țară, duminică seara, pe aeroportul Otopeni, că se simte mândru de realizările sale și dezmințit zvonul despre o posibilă retragere

”A fost o întreagă experiență pentru amândoi, adică a fost un concurs pentru mine, aș spune într-un cuvânt, revelator, așa, și în care am reușit să mă autodepășesc foarte mult. Iubesc înotul în continuare, nu știu de unde ați înțeles informațiile astea, dar chiar dacă a fost un concurs și o perioadă dificilă pentru mine, am reușit să mă autodepășesc. Sunt super mândru de mine și mândru din toată echipa și echipa mea, din spatele meu. Nu, nicio șansă să mă retrag. Adică îmi place înotul. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, habar n-am, în viitor, veți afla de la mine”, a declarat David Popovici, transmite Agerpres.

„Mai mulți sportivi ar trebui să vorbească despre momentele în care și ei s-au îndoit de propriile forțe”

Dublul campion mondial a explicat momentul de cumpănă, dinaintea Mondialelor, când a fost la un pas să renunțe la competiția de la Singapore: ”Sunt foarte mândru de mine și mult mai mândru, decât de medalii și timpii obținuți, sunt de faptul că, deși am vrut să renunț și am fost atât de aproape de a renunța la competiția asta, am găsit cumva, alături de familia mea și iubita mea și prietenii mei, am găsit cumva puterea în mine să continui să-mi demonstrez că e OK și că pot și că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Și sincer mi se pare că ăsta e un subiect poate considerat un pic tabu în sport în general, poate și în sportul românesc, e puțin abordat și mi se pare că mai mulți sportivi ar trebui să vorbească despre momentele în care și ei s-au îndoit de propriile forțe. Și cu atât mai mult mi se pare o poveste mai ”inspiring’, în momentul în care poți să povestești cum ai trecut peste asta. Sunt sportiv, dar la sfârșitul zilei sunt om. Anul trecut a fost un an foarte dificil, dar și de succes, care a venit la pachet cu un set nou de provocări, despre care parcă nu m-a atenționat nimeni. Nu mi-a spus nimeni cât de greu o să fie și când îmi va merge bine, ceea ce e ciudat un pic. Ai zice că nu are ce să se întâmple nasol. Dar a fost un an foarte dificil pentru mine, în care mi-a fost greu să-mi găsesc motivația, după cel mai mare succes al vieții mele la Paris, să devin campion olimpic. Și, în sfârșit, cred că am ajuns la un răspuns. Pot spune că mi s-a ridicat cumva o piatră de pe inimă, în sensul că nu mă mai interesează titlurile. Sau mă interesează pur si simplu să înot cât de bine și cât de repede pot. Și parcă ușor-ușor mă îndrept către plăcerea aia a copilului David Popovici, pe care o aveam când eram mic, făcând abstracție de toate medaliile strălucitoare.”

O glumă cu Emil Hossu-Longin

Popovici a făcut și o glumă care l-a vizat pe comentatorul TVR al curselor de la Singapore, Emil Hossu-Longin.

„Unde e Emil? Aș vrea să-l cinstesc pe Emil Hossu-Longin pentru că felul în care comentează cursele mă face și pe mine să mă întreb, când le revăd: „Băi, voi câștiga? Ce voi face? Voi recupera oare? Foarte tare!”.