VIDEO În decembrie se inaugurează în Transilvania primul drum construit de chinezi în România, cu o întârziere mare și o amendă de aproape 2 milioane de euro

Doi ani și jumătate termen de realizare + doi ani și jumătate întârzieri: un drum de 5,5 kilometri, cu o bandă pe sens, care trebuia să fie gata din martie 2023, va fi deschis traficului în luna decembrie.

Centura Municipiului Zalău, o nouă șosea de circa 5,5 km cu o bandă pe sens, care ocolește orașul transilvănean pe partea de Sud-Est, se află în lucru încă din septembrie 2020.

Contractul de 186 milioane de lei a fost semnat cu asocierea Sinohydro Corporation Limited – SC Good Prood SRL – a fost primul proiect de construcție de drum nou semnat cu o companie chineză.

Sinohydro este o companie de construcții deținută de statul chinez și o subsidiară a gigantului PowerChina, un conglomerat cu o cifră de afaceri de aproape 100 de miliarde de dolari pe an, controlată și deținută complet de către China. Din 2021, România a decis că firmele din China nu mai pot participa la licitații în țara noastră.

Explicațiile CNAIR

„Termenul inițial de finalizare a fost 25.03.2023, iar noul termen de dare în trafic este începutul lunii decembrie, respectiv 03.12.2025”, a transmis la solicitarea HotNews Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noul drum de lângă Zalău, deși unul scurt și doar cu câte o bandă pe sens (două în zonele de urcare), e unul destul de dificil de construit. El străbate o zonă deluroasă, cu multe văi și a presupus construirea a 5 viaducte, 5 poduri și două intersecții tip giratoriu la fiecare capăt.

Proiectarea și lucrările, începute în septembrie 2020, aveau termen doi ani și jumătate. Întârzierile acumulate ajung la încă pe atât.

HotNews a transmis o serie de întrebări constructorului din China, dar până la momentul publicării articolului nu a primit răspuns.

Penalizări de 4% din valoarea contractului până acum

Întrebată de întârzieri, Compania de Drumuri susține că a aplicat penalizări constructorului și că revendicările CNAIR vor ține cont de toată perioada de întârziere care se va calcula la data recepției finale a proiectului.

„Până în prezent antreprenorul a fost penalizat de către CNAIR în cuantum de 8.390.000 de lei pentru obligații contractuale neîndeplinite privind mobilizarea personalului și a utilajelor. Revendicarea CNAIR privind depășirea duratei de execuție este cu efect continuu și va fi închisă în momentul în care va fi efectuată recepția la finalizarea lucrărilor. Doar atunci va putea fi Cuantificată”, a transmis CNAIR la solicitarea HotNews. VIDEO – Cum arată acum Centura Zalăului, înainte de inaugurare:

„Mobilizarea slabă a antreprenorului plus disputele cu CNAIR” au dus la întârzierea uriașă

„Vine este împărțită”, susțin pentru HotNews observatorii independenți. „Undeva trei sferturi e vina constructorului și cam un sfert e vina autorităților. Au fost foarte multe dispute între antreprenor și CNAIR, iar la un moment dat era un decalaj de 30 de puncte procentuale între stadiul fizic și stadiul financiar. În mod normal, diferențele astea între stadiul fizic și financiar sunt 10-15%, 30% e prea mult. Asta înseamnă că n-au fost plătiți la timp”, a explicat Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații non-guvernamentale care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură.

„Într-adevăr, constructorul a fost din start prost mobilizat. Le-a fost greu cu birocrația la noi, n-au avut fixer (n.r. persoană care facilitează integrarea în legislația și economia locală a unei companii externe care intră pe piața locală). Probabil a contat și faptul că pe timpul derulării contractului s-a decis că firmele chinezești nu mai pot primi contracte. Greu de zis cât a contat în ecuație, dar a fost o chestie relevantă, faptul că chinezii nu mai pot să primească alte contracte la noi. Mobilizarea slabă a antreprenorului plus disputele cu CNAIR și, bineînțeles, lipsa plăților – a mers totul greu și foarte greu”, consideră Ciurea.

„Doi ani și jumătate întârziere este o rușine”

Cât privește complexitatea proiectului, deși un drum scurt, dar cocoțat pe dealuri, reprezentantul Pro Infrastructura spune că acest aspect nu ar fi trebuit să conteze atât de mult încât să justifice o astfel de întârziere.

„Să o spunem pe față, este un eșec total, este o rușine. Mai făceai încă o dată drumul din punct de vedere tehnic în această perioadă cât s-a întârziat. Doi ani și jumătate întârziere este o rușine. Am mai zis-o: mitul chinezului care vine în România și rupe norii este spulberat. Și nu a fost spulberat doar la noi, ci și prin Polonia și prin alte părți”, spune Ciurea.

„Da, drumul e unul mai complex, dar chiar luând în considerare chestiunile de relief mai dificile, problemele normale, cu relocările de utilități, cu birocrația, cu exproprierile, chestiunile tehnice, tot e prea mult. Nu sunt tuneluri, nu e o autostradă… Totuși, doi ani jumate, Dumnezeule!”, spune reprezentantul organizației civice.

Cât privește penalitățile aplicate până acum, ele reprezintă cam 4% din contractul de 186 de milioane de lei, însă reprezentantul societății civile susține că și constructorul ar putea invoca claimuri, revendicări financiare în instanță.

„Penalitățile CNAIR pot să fie atacate și ele. La rândul lor și ei, constructorii, pot face claimuri. Evident, și mulți constructori atacă și atunci se judecă și se duce la arbitraj. E clar, e un proiect care a mers prost, au încercat să-și minimizeze costurile, nu știu dacă o să facă profitul calculat, dacă o să câștige ceva compania chineză sau nu, că astea sunt revendicări până la urmă”, spune Ciurea.

Tronsonul nou de circa 5,5 km urmează să completeze actuala șosea de centură a Zalăului care are circa 8 km și care are o utilitate limitată în lipsa construirii segmentului dintre Aghireș și drumul național Zalău-Cluj (urcarea pe dealul Meseș).

Centura Zalău

Lungime : 5,53 km

: 5,53 km Constructor : Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L.

: Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L. Valoare : 186 milioane de lei

: 186 milioane de lei Început contract: Septembrie 2020 (6 luni proiectare și 24 de luni execuție)

Septembrie 2020 (6 luni proiectare și 24 de luni execuție) Început lucrări : Aprilie 2021

: Aprilie 2021 Termen de finalizare oficial: 23 martie 2023

23 martie 2023 Termen de finalizare actualizat: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Stadiu actual: 92%

Companiile chinezești, interzise la licitațiile de infrastructură din România / Două excepții

România a decis încă din 2021 să excludă companiile din China de la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructură. Decizia de atunci s-a putut însă aplica doar noilor proceduri de achiziții publice lansate după acel moment.

Totuși, există în acest moment două excepții, două proiecte unde constructorii sunt din China.

Pe centura Zalău lucrează chinezii de la Synohidro care semnaseră contractul încă din 2020, dinainte de decizia Guvernului. Lucrările au întârziat considerabil. Față de termenul de finalizare martie 2023, deschiderea traficului va avea loc în decembrie 2025.

Cealaltă excepție este pe autostrada A0 Nord, Lotul 3, unde lucrează chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation – un contract semnat în 2023 pe o licitație lansată încă din 2019. Deși termenul de finalizare este luna februarie 2026, tronsonul de autostradă va fi deschis abia în vara sau toamna anului 2026.

În afară de aceste două exemple, companiile chinezești de construcție nu mai sunt implicate în alte proiecte din România și nu au mai putut intra în licitații lansate ulterior anului 2021.

