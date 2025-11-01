VIDEO Singura autostradă construită de chinezi în România are întârzieri. Când va fi totuși gata și de ce e important lotul

Un constructor chinez construiește în prezent un tronson din autostrada de centură a Capitalei (A0). Este prima și singura autostradă realizată de un constructor din China în țara noastră. Deși ar fi trebuit să fie gata în acest an, Lotul 3 Afumați – Pantelimon al Autostrăzii A0 Nord are întârzieri. Din cauză că nu va fi gata la timp există riscul ca tronsonul adiacent, Lotul 4 construit de UMB, să rămână „muzeu” mai multe luni de zile – adică să fie gata, dar fără a putea fi folosit.

Constructorul chinez CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) lucrează din primăvara trecută la cei 8,6 kilometri din Lotul 3 din Autostrada de Centură A0 Nord a Capitalei.

Tronsonul avea termen de finalizare în luna noiembrie 2025, însă lucrările sunt în întârziere.

„Chiar dacă exista evoluție a lucrărilor de la ultima vizita in santier constructorul are o mobilizare sub medie și nu a recuperat din întârzierea acumulată”, susține secretarul de stat în Transporturi Ionel Irinel Scrioșteanu care a făcut o vizită pe șantier.

Fără lotul chinezilor, un alt tronson finalizat din A0 va rămâne „muzeu”

Nefinalizarea în 2025 a lotului 3 ar putea însemna că tronsonul adiacent riscă să rămână „muzeu” dacă UMB va finaliza lucrările până la final de an.

Problema apare din faptul că Lotul 4 nu are noduri la capetele sale. În sud, Lotul 4 din A0 Nord se leagă la A0 Sud și nodul rutier cu A2, segment dat în trafic anul trecut, însă la nord, nu există planificat un nod rutier cu DN3. Autostrada e gândită să se lege mai departe de Lotul 3 construit de chinezi.

„Lotul 3 nu va fi gata anul acesta, va fi gata abia la anul. Constructorul chinez este în întârziere. Nu au depășit termenul contractual, ci sunt în întârziere față de graficul de lucrări. În ritmul în care lucrează probabil lotul 3 va fi gata în vara anului următor, atunci va putea fi folosit și lotul 4 care se termină anul acesta”, explica pentru HotNews Alin Șerbănescu.

„Undeva până în mai-iunie ar trebui să termine. Se poate termina până atunci, e fezabil. Optimist ar fi luna mai, mai pesimist ar fi undeva în vară”, afirma pentru HotNews Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation )

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție Stadiu fizic (octombrie 2025): 57%

57% Finalizare posibilă: T2-T3 2026

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în octombrie 2025 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

Companiile chinezești, interzise la licitațiile de infrastructură din România / Două excepții

România a decis încă din 2021 să excludă companiile din China de la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructură. Decizia de atunci s-a putut însă aplica doar noilor proceduri de achiziții publice lansate după acel moment.

Totuși, există în acest moment două excepții, două proiecte unde constructorii sunt din China.

Pe centura Zalău lucrează chinezii de la Synohidro care semnaseră contractul încă din 2020, dinainte de decizia Guvernului. Acolo lucrările sunt mult întârziate, proiectul având termen încă din primăvara lui 2023, iar în prezent (octombrie 2025) stadiul fizic e acum abia la 89%.

Cealaltă excepție este pe autostrada A0 Nord, Lotul 3, unde lucrează chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation – un contract semnat în 2023 pe o licitație lansată încă din 2019.

În afară de aceste două exemple, companiile chinezești de construcție nu mai sunt implicate în alte proiecte din România și nu au mai putut intra în licitații lansate ulterior anului 2021.