VIDEO În plină campanie de atacuri israeliene, a venit și chemarea la revoltă pentru iranieni: „Republica Islamică a ajuns la finalul său și se prăbușește”

Reza Pahlavi, fiul exilat al monarhului detronat al Iranului, a chemat la revoltă în Iran, afirmând că „Republica Islamică a ajuns la final și se prăbușește”, scrie CNN.

Într-un discurs video publicat marți pe rețeaua de socializare X, Pahlavi a afirmat că „este nevoie doar de o revoltă totală pentru a pune capăt pentru totdeauna acestui coșmar colectiv”.

„Acum este momentul să ne ridicăm. Este momentul să recucerim Iranul. Toți împreună”, a spus el.

„Nu vă îngrijorați de ziua de după căderea republicii islamice. Iranul nu va intra într-o perioadă de instabilitate sau război civil”, a dat asigurări Reza Pahlavi.

„Republica Islamică a ajuns la finalul său și se prăbușește. Ceea ce a început este ireversibil. Viitorul este luminos și împreună vom întoarce pagina istoriei. Acum este momentul să ne ridicăm, momentul să revendicăm Iranul. Sper să fiu curând alături de voi”, a scris el, în postarea prin care și-a distribuit discursul.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX