VIDEO Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști

Incendiul de sâmbătă în provincia turistică Çanakkale, din nord-vestul Turciei. Credit line: Sergen Sezgin / AFP / Profimedia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale, din nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui nou incendiu de vegetație, au anunțat duminică autoritățile, transmite AFP, citată de Agerpres.

Incendiul a început sâmbătă și s-a extins rapid din cauza vânturilor puternice care au bătut înspre colinele din apropierea orașului Gelibolu, în apropiere de Strâmtoarea foarte circulată a Dardanelelor.

„Ca măsură de precauție, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocați în zone sigure”, a scris pe X guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman.

Imagini difuzate de televiziuni și de martori pe rețelele de socializare au arătat dealuri mistuite de flăcări intense și nori uriași de fum pe cerul nopții.

12 avioane și 18 elicoptere s-au alăturat în zori operațiunilor de salvare care au implicat 900 de persoane, a declarat pe X conducerea pădurilor.

Destinație foarte apreciată de turiști pentru ruinele antice ale Troiei și pentru câmpul de luptă de la Gallipoli, unde mii de soldați au murit în timpul Primului Război Mondial, provincia a suferit de o „secetă extrem de severă” anul trecut, a reamintit guvernatorul.

Accesul la siturile istorice din apropierea orașului Eceabat a fost închis „din cauza incendiului de pădure în curs”, a precizat conducerea unui memorial local dedicat Primului Război Mondial.

O mare parte din nord-vestul Turciei a fost afectată de vânturi violente în ultimele zile, chiar dacă acestea s-au atenuat duminică.

Pe 11 august, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în această provincie din cauza unui incendiu violent care a devastat locuințe și a intoxicat zeci de locuitori. Turcia, care a avut cea mai călduroasă lună iulie de la începutul înregistrărilor meteorologice în urmă cu 55 de ani, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe incendii de amploare. Paisprezece persoane și-au pierdut viața în lupta cu incendiile în luna iulie în vestul țării.

Experții afirmă că schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea incendiilor de pădure și a altor catastrofe naturale și au îndemnat Turcia să ia măsuri pentru a remedia această problemă.

