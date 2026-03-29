VIDEO Incendiu de proporții la un club din Germania, aproape de Strasbourg. Aproape 750 de oameni, evacuați

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un club de noapte din Kehl, landul Baden-Württemberg, la granița franco-germană, lângă Strasbourg. Aproximativ 750 de persoane au fost evacuate, dar doar trei au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, transmite ziarul francez Dernières Nouvelles d’Alsace.

Incendiul din K Club a izbucnit la ora locală 3.45 (4.45, ora României),şi „s-a extins la întreaga clădire”, a anunțat poliția germană într-un comunicat.

Aproximativ 750 de persoane care se aflau în clubul de noapte în momentul când a izbuncit incendiul au putut evacua clădirea. Trei persoane au fost îngrijite de serviciile de urgență, dar nu pentru că au fost rănite în incendiu, ci din cauza „stării de stres” în care se aflau, a transmis agenția de presă germană DPA. Cei trei nu au fost transportați la spital.

Imagini suprinse de la fața locului au arătat un incendiu uriaş care ieșea din acoperişul clubului.

🇩🇪 | Énorme #incendie dans la boîte de nuit Kiss Club (K Club), à #Kehl, à la frontière entre #Strasbourg et l’#Allemagne : le plafond de l’établissement a pris feu, comme au #Constellation à Crans-Montana 🔥 pic.twitter.com/3P8WGqayi1 — Instant Actu (@Inst_Actu) March 29, 2026

Incendiu aminteşte trageria din noaptea de Revelion în barul din staţiunea elveţiană Crans-Montana, soldat cu 41 de morţi şi 115 răniţi.

Însă, spre deosbire de incendiul din Elveţia, evacuarea în Germania a decurs fără panică, potrivit unor martori.

Le kiss a kehl ( Allemagne ) frontière Strasbourg actuellement pic.twitter.com/XozO3bCMEa — YA2/s (@Ya2SN__) March 29, 2026

„Dansam când s-a dat alarma. Ne-am îndreptat imediat spre ieșire”, a povestit un martor.

„Deodată am auzit: «Foc!». Au fost mai multe anunțuri în germană, franceză și engleză prin care ni se cerea să evacuăm. Personalul a gestionat situația incredibil de bine. Ne-au liniștit. Evacuarea a decurs foarte repede. Personalul a fost acolo pentru a-i îndruma pe toți. Nu a existat panică, nicio învălmășeală”, a povestit un alt martor.

Acest club de noapte este specializat în muzică hip-hop și afro, potrivit DPA. Este frecventat adesea de tineri din Alsacia și în special din Strasbourg, cel mai apropiat oraș francez.

Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.



























”, a povestit alt martor.