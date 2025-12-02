Sari direct la conținut
VIDEO Incendiu masiv în regiunea rusă Oryol după ce o rafinărie a fost atacată

Rafinărie din regiunea rusă Oryol, atacată de drone ucrainene. Foto: Captură X

Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Livny, din regiunea Oryol, Rusia, după un atac cu drone marți dimineața devreme, probabil a vizat rafinăria de acolo, potrivit Kyiv Post.

Canalul de Telegram Exilenova+ a spus că două terminale ale rafinăriei au luat foc.

Guvernatorul regional Andrey Klychkov a confirmat că drone au atacat zona în timpul nopții, provocând incendii la instalații de combustibil și energie, dar nu a specificat despre ce instalații este vorba.

Livny găzduiește depozitul de petrol Orelnefteproduct, care a fost lovit anterior de drone pe 24 ianuarie 2025, potrivit ASTRA.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că apărarea aeriană a interceptat și distrus 45 de drone de tip avion ucrainene, inclusiv una în regiunea Oryol.

Ucraina nu a comentat până acum atacul.

Atacul anterior din orașul Oryol a avut loc în seara zilei de 16 noiembrie, când s-au auzit explozii pe fondul unor informații potrivit cărora centrala termică locală (TPP) ar fi fost lovită.

