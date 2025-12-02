VIDEO Incendiu masiv în regiunea rusă Oryol după ce o rafinărie a fost atacată

Rafinărie din regiunea rusă Oryol, atacată de drone ucrainene. Foto: Captură X

Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Livny, din regiunea Oryol, Rusia, după un atac cu drone marți dimineața devreme, probabil a vizat rafinăria de acolo, potrivit Kyiv Post.

Canalul de Telegram Exilenova+ a spus că două terminale ale rafinăriei au luat foc.

While the Kremlin pours all efforts into inventing battlefield gains that don't exist, oil infrastructure deep in Russia continues to explode.



Overnight, an oil depot in Livny in Oryol region, as a local complains. pic.twitter.com/eYhu0Ie08H — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 2, 2025

Guvernatorul regional Andrey Klychkov a confirmat că drone au atacat zona în timpul nopții, provocând incendii la instalații de combustibil și energie, dar nu a specificat despre ce instalații este vorba.

Livny găzduiește depozitul de petrol Orelnefteproduct, care a fost lovit anterior de drone pe 24 ianuarie 2025, potrivit ASTRA.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că apărarea aeriană a interceptat și distrus 45 de drone de tip avion ucrainene, inclusiv una în regiunea Oryol.

Ucraina nu a comentat până acum atacul.

Atacul anterior din orașul Oryol a avut loc în seara zilei de 16 noiembrie, când s-au auzit explozii pe fondul unor informații potrivit cărora centrala termică locală (TPP) ar fi fost lovită.