VIDEO Incendiu masiv la o fabrică auto din Coreea de Sud, zeci de persoane au fost rănite, multe în stare gravă. Pompierii se tem de o explozie

Incendiul de la fabrica din Daejeon a degajat cantități mari de fum, FOTO: Kim So-yeon / AP / Profimedia

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri la o fabrică de piese auto din orașul sud-coreean Daejeon, rănind cel puțin 55 de persoane, în timp ce alte 14 sunt date dispărute, au anunțat autoritățile citate de agențiile Reuters și Yonhap.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13:17, determinând Agenția Națională pentru Situații de Urgență să emită un ordin de mobilizare națională a pompierilor, care este aplicat atunci când amploarea incendiului depășește capacitatea de intervenție a autorităților locale.

În total, 170 de muncitori se aflau în fabrică în momentul izbucnirii incendiului, iar 14 dintre aceștia nu au putut fi contactați, au precizat oficialii.

Dintre răniți, inclusiv 24 în stare gravă, mulți au inhalat gaze toxice sau au căzut din clădire, au adăugat aceștia.

Mobilizare de proporții a autorităților sud-coreene pentru a stinge incendiul

Peste 200 de pompieri și 90 de echipamente au fost mobilizate la fața locului pentru a stinge incendiul, elicoptere ale serviciului forestier fiind de asemenea implicate în operațiuni.

Dintre cele două clădiri care alcătuiesc fabrica, una a ars complet, în timp ce cealaltă este încă în flăcări. Pompierii nu au reușit să pătrundă în structură din cauza temerilor că aceasta s-ar putea prăbuși.

Oficialii au precizat că fabrica aparține companiei Anjun Industrial, care afirmă pe site-ul său că produce piese pentru motoare și că este furnizor pentru Hyundai și Kia, printre alții.

Eforturile de stingere sunt îngreunate și de cele 200 de kilograme de sodiu aflate în interiorul clădirii, care ar putea exploda dacă sunt manipulate necorespunzător.

Președintele Lee Jae Myung a ordonat autorităților să mobilizeze toate resursele disponibile pentru salvarea victimelor și limitarea incendiului, a transmis biroul său.

Anterior, prim-ministrul Kim Min-seok a emis instrucțiuni similare către Ministerul de Interne și Agenția pentru Situații de Urgență, cerând totodată administrației metropolitane din Daejeon și poliției să prevină alte pagube prin implementarea măsurilor de control al traficului și evacuare.