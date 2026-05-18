VIDEO Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. A fost emis un RO-Alert

Un incediu puternic, care se manifestă cu degajări mari de fum, a izbucnit luni seară la un depozit de cauciucuri situat pe Șoseaua Alexandriei, în orașul Bragadiru din sud-vestul Capitalei.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Șoseaua Alexandriei, Bragadiru. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000mp, cu degajări foarte mari de fum”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.

„La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum, la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent și două autovehicule”, spun pompierii ISU.

Ulterior, dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje. „Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si trei echipaje SMURD”.

ISU anunță totodată și trei victime, până în momentul de față: doi pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert, locuitorii fiind sfătuiți să evite zona.

„Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, mai transmite ISUBIF în mesajul RO-Alert.