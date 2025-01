VIDEO Incendiu violent la o primărie din Paris

Un incendiu a izbucnit Primăria Arondismentului 12 din Paris, luni, iar turnul clopotniței de la clădirea din secolul XIX a fost avariat grav, relatează AP.

Laurent Nunez, reprezentant al poliției pariziene, a precizat că nu există victime și spune că incendiul a izbucnit la nivelul acoperișului, în noaptea de duminică spre luni. Cu flăcările s-au luptat în jur de 150 de pompieri, iar acestea au fost lichidate dimineață, a precizat oficialul.

El a tras un semnal de alarmă cu privire la „riscul de prăbușire” a zonei superioare din turnul clopotniței. În jurul clădirii a fost creat un perimetru de securitate.

Nunez spune că a fost începută o investigație pentru a stabili cauzele incendiului.

Primarul Anne Hidalgo a lăudat „intervenția excepțională” a pompierilor din capitala franceză și a spus că „toate serviciile publice pentru rezidenți au fost menținute”.

Clădirea în care își desfășoară activitatea Primăria Arondismentului 12 a fost construită în 1876.

The bell tower of the historic 19th century town hall in Paris burned down overnight



The fire was extinguished only by morning, its causes are unknown. The building is located on Avenue Daumesnil in the 12th district of Paris. There were no casualties. pic.twitter.com/04qWBf6w2J