VIDEO Incident cu o delegație de diplomați, inclusiv din România, în Cisiordania: Armata israeliană recunoaște că a deschis „focuri de avertisment”

Armata israeliană a deschis focul asupra unui grup de diplomați străini, inclusiv din România, aflați într-o vizită în nordul Cisiordaniei, lângă tabăra de refugiați din Jenin. Potrivit armatei israeliene, a fost vorba despre focuri de avertisment. Autoritatea Palestiniană susține însă că soldații au tras „direct” cu gloanțe reale, relatează AFP.

Incidentul a avut loc la primele ore ale după-amiezii, în apropierea taberei de refugiați din Jenin, oraș aflat în centrul unei ample ofensive militare israeliene împotriva unor grupări armate palestiniene din nordul teritoriului.

Israelul ocupă Cisiordania din 1967.

Ministerul de Externe palestinian a publicat o înregistrare video în care apar două persoane în uniforme ale armatei israeliene îndreptând armele spre un grup de diplomați. În fragmentul video se aud focuri de armă.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



