VIDEO Incident rar în industria aeriană: Un pilot a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni / Ce le-a spus pasagerilor din avion

Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a deschis o anchetă vineri după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a protesta pentru a ajuns la cinci luni de salarii neplătite, așa cum le-a explicat zecilor de pasageri din avion, transmite France Presse..

„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”, a spus pilotul într-un anunț adresat pasagerilor, potrivit unui videoclip difuzat online de un pasager și care a devenit viral, dar a cărui origine nu a putut fi verificată în mod independent de AFP.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

În videoclip, pilotul se identifică drept Edgar Macias și explică motivele acțiunii sale și detaliile situației sale profesionale.

El afirmă că i se datorează mai mult de cinci luni de salariu și cheltuieli de deplasare și că nici el, nici colegii săi nu beneficiază de un sindicat care să îi protejeze.

„Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritați asta. Lucrez pentru această companie aeriană de aproape trei ani și nu am ratat niciun zbor”, a spus Macias în fața pasagerilor, adăugând că este tată a trei copii.

Aeroportul internațional Benito Juarez din Mexico a confirmat că a avut loc un incident în jurul orei locale 15:00 locale (ora 23:00 în România) pe zborul GMT780 al companiei aeriene Magnicharters, care urma să facă legătura între capitală și celebra stațiunea Cancun din Caraibe.

Acesta a precizat pe rețeaua socială X că o anchetă era desfășurată de agenția de aviație civilă (AFAC).

De asemenea, a afirmat într-un comunicat că s-a încercat mai întâi o plecare – fără succes – din cauza unei „probleme minore la aparat”.

Echipajul a fost înlocuit, iar în acel moment „pilotul a făcut o declarație pasagerilor”, potrivit autorității de reglementare.

Potrivit mass-media mexicane, căpitanul a fost reținut, lucru neconfirmat de AFAC, iar pasagerii au fost evacuați.

Foto: Allan Clegg | Dreamstime.com