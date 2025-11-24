VIDEO Indignare după ce o senatoare a purtat burqa în parlamentul Australiei

Senatoarea australiană de extremă dreapta Pauline Hanson a purtat luni o burqa în parlament, ca recuzită politică în demersul ei de a interzice în public acest veșmânt musulman. Însă gestul ei a stârnit acuzații de rasism din partea senatoarelor musulmane și a altor legiuitori, transmite Reuters.

Hanson a purtat burqa la scurt timp după ce i s-a refuzat permisiunea de a introduce un proiect de lege care ar interzice burqa și alte acoperăminte integrale ale feței în spațiile publice din Australia.

A fost pentru a doua oară când Hanson a folosit acest veșmânt, purtat de unele femei musulmane, în parlament, în încercarea de a interzice purtarea acestui veșmânt musulman în public.

Senatul a erupt în furie când ea a intrat în sală purtând burqa, iar ședința a fost suspendată atunci când Hanson a refuzat să o dea jos.

„Aceasta este o senatoare rasistă, care afișează un rasism fățiș”, a declarat Mehreen Faruqi, senatoare musulmană a Verzilor din statul New South Wales.

Fatima Payman, senatoare musulmană independentă din statul Australia de Vest, a numit gestul „rușinos”.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate.



Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the… pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan) November 24, 2025

Gestul senatoarei a fost pe larg condamnat de politicienii australieni

Atât Penny Wong, lidera din Senat a Partidului Laburist aflat la guvernare, cât și Anne Ruston, lidera adjunctă în Senat a coaliției din opoziție, au condamnat acțiunile lui Hanson.

Wong le-a calificat drept „nedemne de un membru al Senatului australian” și a propus o moțiune de suspendare a lui Hanson pentru că nu și-a înlăturat acoperământul. După ce Hanson a refuzat să părăsească sala, lucrările Senatului au fost suspendate.

Hanson, senatoare din Queensland, a devenit cunoscută în anii 1990 prin opoziția vehementă față de imigrația din Asia și față de solicitanții de azil, și a militat de-a lungul carierei sale parlamentare împotriva veșmintelor islamice.

Ea a purtat anterior o burqa în parlament în 2017, cerând și atunci o interdicție națională.

Senatoarea australiană Pauline Hanson cu burqa purtată în legislativ, FOTO: Jed Cooper / AP / Profimedia Images

Cum a justificat legiuitoarea din Australia gestul ei

Partidul One Nation al lui Hanson are patru locuri în Senat, câștigând două la alegerile generale din mai, pe fondul creșterii sprijinului pentru politicile radicale anti-imigrație.

Într-o declarație publicată ulterior pe Facebook, Hanson a spus că gestul ei a fost un protest față de faptul că Senatul i-a respins proiectul de lege.

„Așadar, dacă Parlamentul nu o va interzice, voi afișa chiar în parlament acest acoperământ opresiv, radical, nereligios, care pune în pericol securitatea noastră națională și tratamentul femeilor, astfel încât fiecare australian să știe ce este în joc”, a spus Hanson în declarație.

„Să interzică burqa, dacă nu vor să mă vadă purtând-o”, a conchis ea.