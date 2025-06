VIDEO „Instrucțiuni speciale” și un „mesaj de la Putin”. Vizită neanunțată la Phenian

Coreea de Nord va trimite mii de lucrători militari și geniști în regiunea Kursk din Rusia pentru a ajuta la reconstrucția și deminarea acesteia după incursiunea ucraineană, în timpul căreia trupele nord-coreene au ajutat Moscova să respingă, în acest an, forțele Kievului, a declarat marți Serghei Șoigu, un înalt oficial rus din domeniul securității, potrivit Reuters.

Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al apărării, cu legături strânse cu președintele Vladimir Putin, a făcut aceste declarații după discuțiile cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, desfășurate la Phenian, a doua întâlnire de acest fel în doar două săptămâni. Vizita nu a fost anunțată public în prealabil.

Șoigu a spus că îndeplinește ceea ce a numit drept „instrucțiuni speciale” primite din partea lui Putin.

Vizita acestuia a avut loc într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Phenian – care se apropie tot mai mult în fața a ceea ce ele numesc „ostilitatea” Occidentului – se dezvoltă rapid, la câteva zile după ce Șoigu a anunțat că a plecat primul tren direct, din 2020 și până în prezent, între Moscova și Phenian, capitala Coreei de Nord.

El a spus că speră ca zborurile directe între Moscova și Phenian să fie reluate pentru prima dată în peste 30 de ani.

Vizita lui Șoigu va fi probabil analizată cu atenție în Occident, întrucât Statele Unite, Coreea de Sud și Ucraina au acuzat Coreea de Nord că oferă Rusiei asistență militară masivă pentru a continua războiul împotriva Ucrainei, lucru pe care nici Moscova, nici Phenianul nu l-au recunoscut public.

Șoigu a precizat că discuțiile au durat mai mult de două ore.

El a declarat, într-o conferință de presă, că Phenianul va începe în curând reconstrucția orașului Kursk, după ce Moscova, ajutată de mii de soldați nord-coreeni, a expulzat forțele ucrainene de acolo la începutul acestui an, în urma incursiunii-surpriză demarate în august 2024.

„Președintele Kim Jong-un a decis să trimită o mie de geniști în Rusia pentru a demina teritoriul rus, precum și cinci mii de muncitori (specializați) în construcții militare pentru a reconstrui infrastructura distrusă de ocupanți”, a declarat Șoigu, citat de agenția de știri rusă TASS.

„Cred că aceste lucrări vor începe în viitorul apropiat”, a adăugat el, precizând că anumite zone vor trebui mai întâi deminate.

Șoigu, care a vizitat anterior Phenianul și s-a întâlnit cu Kim pe 21 martie și 4 iunie, a mai spus că i-a transmis lui Kim un mesaj, despre care nu a dat detalii, din partea lui Putin.

El a adăugat că au discutat despre relațiile dintre SUA și Rusia, Ucraina, situația din Peninsula Coreeană și alte chestiuni de securitate pe care, de asemenea, nu le-a detaliat.

O gardă de onoare și mareșalul Pak Jong-chon, care ocupă a doua poziție cea mai puternică în armata secretă nord-coreeană, l-au întâmpinat pe Șoigu la coborârea din avion.

Ziarul de stat rus Rossiiskaya Gazeta a publicat o înregistrare video în care Kim, îmbrăcat într-un costum tradițional maoist, îl îmbrățișează pe Șoigu la sosire, pentru ca apoi să-l conducă într-o sală cu o masă lungă de negocieri.

„Au trecut două săptămâni și ne întâlnim din nou”, a spus Kim, înainte de a râde.

„Instrucțiunile președintelui (Putin, n.r.) trebuie îndeplinite”, a răspuns Șoigu, care a fost de acord cu afirmația lui Kim că vizitele frecvente ale acestuia demonstrează că relațiile dintre Moscova și Phenian se consolidează.

