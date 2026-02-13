VIDEO Întrebat de 4 ori dacă ministrul Justiției e credibil să facă propunerile pentru marii șefi de parchete, Ilie Bolojan a evitat să răspundă. Reacția moderatorului

„Nu pot să pornesc de la premisa de suspiciuni, pentru că nu ar fi corect”, a fost răspunsul premierului, după ce a fost întrebat a patra oară, la Europa FM, dacă consideră că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, „este capabil” să facă propunerile pentru șefia marilor parchete. Când moderatorul i-a atras atenția că Marinescu este acuzat de plagiat, Ilie Bolojan a spus că acest „reproș” i-a fost făcut ministrului pentru „perioada în care nu avea o răspundere publică”.

Premierul Ilie Bolojan a spus că evaluează miniștrii din cabinetul său după lucrurile pe care le-au realizat în timpul mandatului, nu anterior. El a avut aceeași reacție cu privire la acest subiect, după ce PressOne a scris Radu Marinescu a plagiat în teza de doctorat.

În timpul dialogului avut la Europa FM cu jurnalistul Cătălin Striblea, premierul Bolojan a început să vorbească despre situația în care ar pleca el din funcția de la Guvern, evitând întrebările despre Radu Marinescu. Acest lucru l-a făcut pe moderator să spună că „e realmente surprinzător” ce se întâmplă și l-a întrebat pe Bolojan: „Deci vă este mai ușor să vă dați dvs. demisia decât să-l dați pe omul ăla afară din guvern?”.

„Reproșul de plagiat care i s-a adus domnului Marinescu s-a referit la ceea ce a făcut în perioada în care nu avea, să spunem, o răspundere publică”

Redăm mai jos dialogul dintre premierul Ilie Bolojan și jurnalistul Cătălin Striblea:

– Cătălin Striblea: V-ați uitat pe lista de oameni care s-au înscris?

– Ilie Bolojan: Am văzut datele din presă, dar cum nu sunt un cunoscător al sistemului nostru de justiție, mă refer la persoane, nu cunosc aceste date și nu pot face aceste aprecieri despre persoane dacă nu le cunosc.

– Dl. Marinescu e capabil să ia decizia asta potrivită?

– Dl. Marinescu e ministrul Justiției, a declanșat procedura și va derula procedura conform prevederilor legale.

– Dar e credibil dl. Marinescu când face propunerile astea?

– E ministrul Justiției și are acest mandat și vom vedea care va fi rezultatul.

– Dar e credibil când face evaluarea aceasta dl. Marinescu?

– E ministrul Justiției și are această competență.

– E credibil? E credibil?

– Nu pot să pornesc de la premisa de suspiciuni, pentru că nu ar fi corect.

– Păi cum nu puteți? Vorbește toată societatea, dl. Marinescu e acuzat de plagiat. Cum să nu puteți porni de la o premisă de suspiciuni?

– V-am spus, încerc să judec miniștrii după ceea ce fac.

– Păi asta a făcut.

– Sper, v-am spus, că în urma acestei proceduri…

– Dar de ce are un plagiator calitatea să fie ministru al Justiției?

– Fiecare om va răspunde pentru ceea ce a făcut, am mai discutat acest lucru.

– Păi nu a răspuns.

– Reproșul de plagiat care i s-a adus domnului Marinescu s-a referit la ceea ce a făcut în perioada în care nu avea, să spunem, o răspundere publică. Înțeleg că acest reproș de plagiat este sau va fi verificat de Comisia de Etică de la Universitatea din Craiova, de acolo de unde a avut doctoratul. Iar dacă PSD, partidul care îl susține pe dl. ministru Marinescu a considerat că merită în continuare tot sprijinul lui, gândiți-vă, dacă vrei să faci crize guvernamentale în România poți să o faci în fiecare zi.

– Deci ideea este că dl. Marinescu rămâne în Guvern pentru că nu doriți o criză guvernamentală.

– Nu, ați tradus greșit. V-am spus, cât timp ești într-un guvern de coaliție, dacă vrei ca acest guvern să dea o anumită stabilitate, nu ca să stai tu pe funcție, ci pentru a putea să faci ceva pentru țara noastră, asta înseamnă că trebuie să încerci să ții cont de realitățile pe care le dă coaliția ca rezultat al unei aritmetici parlamentare și să încerci să faci maxim posibil în condițiile date. Asta am încercat să fac. Cât timp voi constata că pot să fac aceste lucruri, să împing lucrurile într-o direcție bună pentru țara noastră, o să fac asta. În condițiile în care voi constata că nu mai pot să fac, nu trebuie să te agăți de un post.

– La dvs. vă referiți sau la dl. Marinescu? E realmente surprinzător. Pornim de la domnul Marinescu și dvs. îmi povestiți despre poziția dvs.. Deci vă este mai ușor să vă dați dvs. demisia decât să-l dați pe omul ăla afară din guvern?

– Nu, domnul Marinescu și orice ministru poate să plece dintr-un guvern, dar trebuie văzut ce efecte are acest lucru și văzut dacă anumite aspecte se schimbă cu asta sau nu.