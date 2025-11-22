VIDEO Inundații catastrofale în Vietnam. Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața

Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare date dispărute, informează AFP, preluată de News.ro.

Sudul şi centrul ţării asiatice au înregistrat precipitaţii neîncetate de la sfârşitul lunii octombrie, provocând inundaţii repetate şi lăsând sub apă destinaţii turistice şi situri istorice.

Cel puţin 55 de persoane au fost ucise de duminică în şase provincii, în special în provincia Dak Lak, cu peste 20 de victime, a indicat ministerul.

Vineri, echipele de salvare continuau să acorde ajutor locuitorilor refugiaţi în copaci şi pe acoperişuri, potrivit mass-media de stat.

Severe flooding in Vietnam has left around 50 people dead and more than 52,000 homes underwater, turning streets into rivers across parts of the country. pic.twitter.com/aRfzO23C6v — AccuWeather (@accuweather) November 21, 2025

În ciuda scăderii nivelului apei, mai multe autostrăzi sunt încă impracticabile sâmbătă, iar aproximativ 300.000 de persoane rămân fără electricitate, a precizat ministerul.

Între ianuarie şi octombrie, catastrofele naturale au provocat 279 de morţi sau dispăruţi în Vietnam şi pagube de peste 2 miliarde de dolari, potrivit cifrelor oficiale.

Ţara se confruntă de obicei cu ploi abundente între lunile iunie şi septembrie, oamenii de ştiinţă explicând că încălzirea globală provocată de activitatea umană face ca fenomenele meteorologice extreme să fie mai frecvente, mai mortale şi mai distructive.