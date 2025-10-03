VIDEO Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni

Inundațiile cauzate de ploile abundente pe coasta bulgară a Mării Negre, vineri, au dus la moartea a trei persoane într-un oraș turistic, potrivit autorităților, iar mașinile au fost luate pe sus de torenți noroioși, transmite AFP.

În mai multe muncipalități din sud-estul și nord-vestul Bulgariei a fost declarată stare de urgență.

Videoclipurile de pe rețelele sociale au arătat mașini cum sunt luate pe sus de apă pe una dintre străzile principale din stațiunea Elenite de la Marea Neagră.

Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit într-un apartament dintr-un complex hotelier, iar doi salvatori au murit și ei, au anunțat oficialii.

Sunt probleme și în stațiunea Sunny Beach, potrivit imaginilor distribuite pe pagina de Facebook „Jurnal de vreme”.

Inundațiile au avariat clădiri și drumuri, iar mai multe vehicule au fost împinse de inundații în mare, a declarat ministrul adjunct al afacerilor interne din Bulgaria, Toni Todorov, menționând că a fost trimisă o dronă pentru a verifica dacă se afla vreo persoană în mașini.

AFP notează că ecologistii trag semnale de alarmă de ani de zile cu privire la construcțiile de pe coasta Mării Negre, spunând că acestea agravează pagubele în timpul dezastrelor naturale.

