VIDEO Invitat la o emisiune a radioului public, fostul șef Antidrog Cătălin Țone nu a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat

Cătălin Țone, fost șef la Antidrog, a fost prezent luni dimineață în studioul Radio România Actualități (RRA), la matinalul în care apare regulat ca expert în combaterea consumului și traficului de droguri. A fost prima sa apariție publică după ce azi-noapte PressOne a publicat o investigație care dezvăluie că a plagiat în două doctorate.

Cătălin Țone a intrat în direct în jurul orei 9.00 în matinalul radioului public și a vorbit despre unele tipuri de droguri, explicându-le efectele. Numele rubricii la care vine constant fostul șef antidrog este „Dependenți de #antidrog. Live la #RRA, cu Daniela Petrican și expertul antidrog Cătălin Țone”.

În cele 13 minute cât a durat intervenția sa la radioul public, Țone nu a primit nicio întrebare legată de acuzațiile de plagiat fost întrebat despre articolul PressOne care dezvăluie că a plagiat în două lucrări de doctorat.

În chat-ul live de pe pagina de Facebook „România Actualități”, acolo unde a fost transmisă emisiunea în direct, unii urmăritori au întrebat despre acuzațiile de plagiat la adresa lui Țone.

Contactat de HotNews, Cătălin Țone a spus că nu a discutat cu moderatoarea RRA despre investigația publicată în PressOne nici înaintea începerii emisiunii live.

HotNews a solicitat un punct de vedere de la RRA privind acest subiect. Când vom primi o reacție o vom publica.

Când jurnaliștii de la PressOne i-au solicitat un punct de vedere privind plagiatul, Cătălin Țone a amenințat că va da în judecată redacția și va solicita daune morale în cazul în care „în articolele publicate de dvs despre mine, veți folosi termeni precum «plagiat», «fraudă academică» și alții asemănători”.

PressOne: Cătălin Țone a plagiat în două lucrări de doctorat

Cătălin Țone, polițist pensionar, care în prezent este retribuit de Agenția Națională Anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României, a plagiat în două lucrări de de doctorat, arată o investigație PressOne.

Conform sursei citate, Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei și invitat permanent în studiourile TV ca expert în combaterea traficului și consumului de droguri, a obținut două titluri de doctor, în 2011, la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Cele două teze de doctorat „au un conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat – și nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor”, conform PressOne, care a studiat cele două lucrări științifice și a publicat conținutul transcris al acestora.

Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri, domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Pe lângă procentul mare de conținut identic și identitatea multor note de subsol, în cele două teze se regăsesc și aceleași greșeli de scriere, inclusiv a cuvântului „exxpertiză”.