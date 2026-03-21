VIDEO Iran a țintit un centru nuclear din Israel, dar racheta a lovit lângă / Sistemul antiaerian a ratat interceptarea. Zeci de răniți

Peste 30 de persoane au fost rănite într-un atac iranian cu o rachetă balistică asupra orașului Dimona, unde se află principala facilitate nucleară israeliană. Teheranul a anunțat că vizează această zonă ca „răspuns” la atacul efectuat asupra centrului iranian de îmbogățire a uraniului de la Natanz, atac pentru care Israelul susține că nu poartă nicio responsabilitate, au scris The New York Times, The Times of Israel.

Armata israeliană a confirmat „impactul direct al unei rachete asupra unei clădiri” din oraș și a spus că mijloacele de apărare antiaeriană au intervenit, însă interceptoarele nu au reușit să o doboare. Au fost inițiate investigații pentru fi stabilită cauza.

Additional footage of the Iranian ballistic missile that hit the southern Israeli city of Dimona tonight. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

Echipele Magen David Adom (MDA, echivalentul israelian al Crucii Roșii) au anunțat că i-au preluat pe „un băiat de circa zece ani în stare gravă, cu răni de la schije de obuz”, și pe o „femeie de circa 30 de ani, rănită de cioburi de sticlă”, a scris AFP, citată de Agerpres.

Organizația a mai menționat că a transportat la spital 31 de persoane care au fost rănite ușor de schije de obuz în timp ce se îndreptau spre un adăpost. Alte 14 persoane au fost duse la spital deoarece prezentau simptome de anxietate, potrivit MDA.

O zonă sensibilă la atacuri

La Dimona, un micuț orășel israelian din deșertul Negev, se află Centrul de cercetări nucleare Shimon Peres, astfel că zona este deosebit de sensibilă la atacuri.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a făcut apel la „reținere militară maximă”, precizând însă că nu a primit niciun semnal că ar fi fost provocate pagube la instalația nucleară.

„Informațiile din statele regionale indică faptul că nu au fost detectate niveluri anormale de radiații”, a mai declarat AIEA.

Despre situl nuclear de la Dimona sunt disponbile puține informații publice. Israelul, care menține o politică de „ambiguitate strategică”, nu a confirmat și nici nu a infirmat că ar deține armament nuclear.

Iranul a spus că instalația sa nucleară din apropiere de Natanz a fost lovită sâmbătă dimineață, dar că nu există scurgeri radioactive și nici vreun pericol pentru localnicii din zonă. Armata israeliană a negat că ar fi lovit centrul nuclear de acolo.

Atacurile aeriene efectuate de SUA și Israel vizaseră deja Natanz în acest război, iar facilitatea nucleară a fost lovită și în iunie 2025, în timpul Războiului de 12 zile.