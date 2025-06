VIDEO Iranienii fug din Teheran, pe fondul intensificării atacurilor aeriene israeliene / Magazinele, băncile și farmaciile, luate cu asalt de oameni / Cozi uriașe de mașini

Mii de locuitori ai capitalei iraniene Teheran fug din casele lor și își fac provizii de bunuri de strictă necesitate, temându-se că actuala campanie de atacuri aeriene a Israelului împotriva vechiului său dușman, Iranul, se va intensifica în zilele următoare, scrie Reuters.

Armata israeliană i-a avertizat pe civilii iranieni, printr-o serie de mesaje, să părăsească anumite zone pentru propria lor siguranță, ceea ce indică perspectiva unei intensificări a atacurilor aeriene.

Autoritățile iraniene au catalogat aceste mesaje ca fiind parte a „războiului psihologic” și au îndemnat populația să nu intre în panică, deși televiziunea de stat a difuzat imagini cu ambuteiaje pe drumurile de ieșire din capitala Teheran.

„Nu avem unde să mergem. Unde să mergem? Cât timp trebuie să stăm departe de casele noastre?”, a spus Shahriyar, un bărbat în vârstă de 38 de ani, la telefon, într-o intervenție din Teheran, un oraș cu peste 10 milioane de locuitori, pentru Reuters.

Arshia, profesor de artă în vârstă de 29 de ani, a declarat pentru agenția de presă că familia sa pleacă în orașul Damavand, situat la aproximativ 50 de kilometri (30 mile) est de Teheran, până la sfârșitul conflictului.

Masses of People are fleeing Teheran following the Israel airstrikes on the capital of Iran.



Typing in random routes on Gmaps – every main street is filled with traffic jams. pic.twitter.com/0K1WLSjRQo — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) June 15, 2025

„Părinții mei sunt speriați. În fiecare noapte sunt atacuri, nu se aud sirene de raid aerian și nu avem unde să ne adăpostim. De ce plătim noi prețul pentru politicile ostile ale Republicii Islamice?”, a spus Arshia, care și-a ascuns numele de familie de teama represaliilor din partea reagimului de la Teheran.

Bombardamentele și atacurile israeliene au răspândit un sentiment de teamă în întreaga Republică Islamică, expunând lacune critice în măsurile de siguranță, în special lipsa adăposturilor antiaeriene adecvate.

În ciuda faptului că a construit mai multe „orașe” subterane pentru rachete, Iranul nu dispune de adăposturi antiaeriene publice. Cu toate acestea, guvernul a anunțat duminică că moscheile, școlile și metroul vor fi deschise non-stop pentru a servi drept adăposturi în timpul atacurilor israeliene.

„Nu au fost sirene (de avertizare, n.r.), nu aveam unde să ne adăpostim. Acum este și mai rău, nu putem retrage bani de la bancomate, de la bănci”, a declarat Gholamreza Mohammadi, 48 de ani, funcționar public în Teheran.

„Este foarte dificil să închiriezi o locuință în afara Teheranului… De asemenea, prețurile alimentelor cresc în fiecare zi, deoarece comercianții majorează prețurile mărfurilor”, a precizat Mohammadi.

El a continuat: „Sunt disperat. Cei doi copii ai mei sunt speriați și nu pot dormi noaptea din cauza zgomotului apărării antiaeriene, a atacurilor și a exploziilor. Dar nu avem unde să mergem. Ne ascundem sub masa din sufragerie”.

#Iran citizens escape capital #Tehran and markets shut down as Israeli jets dominate city skies and agents on the ground assassinate senior regime officials. Some clips viral on Iranian and Arab social media in this #thread 1/5pic.twitter.com/dFHFbeVeX2 — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) June 16, 2025

Numărul morților în Iran a ajuns la cel puțin 224, 90% dintre victime fiind civili, a declarat un oficial iranian. În Israel, 24 de persoane au fost ucise în atacurile cu rachete iraniene care au venit ca ripostă, toate aceste victime înregistrându-se în rândul civililor.

NetBlocks, o agenție independentă care monitorizează traficul pe internet, a raportat o scădere de aproape 50% a accesului la internet pentru iranieni, confirmând rapoartele utilizatorilor privind întreruperile online apărute de vineri, când Israelul a lansat primele valuri de atacuri aeriene.

Forțele iraniene de securitate au emis avertismente împotriva oricărui contact cu Israelul, potrivit presei de stat, în timp ce zeci de persoane au fost arestate pentru „spionaj în favoarea Israelului sau incitare a opiniei publice prin răspândirea de minciuni”.

Temeri pentru rezervele de alimente și medicamente

Agenția de știri semioficială iraniană Fars a relatat că, începând de duminică, miliția voluntară Basij a ridicat puncte de control în toată țara și a efectuat patrule nocturne pentru a preveni actele de sabotaj și a întări securitatea.

BREAKING: Trump just said that the US involvement in Iran-Israel conflict is possible as people flee Tehran.



I thought he promised no new conflicts. pic.twitter.com/2Gzt8pZwsK — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 15, 2025

Mohammad, în vârstă de 45 de ani, a declarat că și-a trimis deja soția și copiii din Teheran în orașul său natal din sudul Iranului. „Nu am putut pleca din cauza serviciului, dar am vrut ca familia mea să fie în siguranță”, a spus el.

Mulți locuitori au fugit în noaptea de duminică spre luni, după ce mai multe cartiere din Teheran au fost lovite de rachetele israeliene.

🚨BREAKING: People are fleeing Tehran — something the Islamic regime never imagined, even in nightmares.



The people’s departure from the city signals the end of the regime’s power. pic.twitter.com/8ytdwuB2h0 — Robin 🇮🇱 (@Robiiin_Hoodx) June 15, 2025

„A fost mai rău decât în alte nopți. Explozie după explozie. Mulți dintre prietenii noștri au plecat în această dimineață. Vom pleca și noi. Încercăm doar să scoatem niște bani de la bancă”, a spus Maryam, 33 de ani, profesoară în Teheran.

Un locuitor din cartierul Ekbatan din capitala Iranului a declarat: „O bancă avea o limită de retragere de 150 de milioane de riali (aproximativ 160 de dolari), dar majoritatea permiteau doar 30 de milioane de riali (32 de dolari)”.

„M-am dus la bancă și mi-au spus că oamenii nu pot retrage cât vor din conturile lor, altfel ar rămâne fără numerar”, a precizat el.

Trei comercianți din Teheran au declarat pentru Reuters că oamenii fac provizii de alimente, butelii de gaz pentru gătit și apă. Ramin, în vârstă de 48 de ani, a spus că farmacia lui a fost luată cu asalt de clienți.

„Oamenii fac provizii de medicamente, în special persoanele în vârstă, care se tem că produsele de bază ar putea deveni rare din cauza războiului”, a afirmat el.

#IsraeliranWar



🇮🇷 Mass exodus from Tehran continues! 🚗



✔️Residents are fleeing the city amid growing fears of escalation 💥💥 🤔🫢 pic.twitter.com/DwtXBUlniX — Naren Mukherjee (@NMukherjee6) June 16, 2025

Guvernul a asigurat, însă, populația că există stocuri suficiente de alimente și medicamente.

„Nu am încredere în autorități. Au spus că Israelul nu va îndrăzni să atace Iranul și uite unde am ajuns”, a spus Zeynab, 67 de ani, pensionară și angajată a unei bănci din Teheran.

„Am copii și nepoți. Trebuie să facem provizii. Nimeni nu știe ce se va întâmpla și când se va termina acest război”, a adăugat femeia.