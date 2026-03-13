VIDEO Israelul a declanșat un nou val de lovituri asupra Teheranului

Armata israeliană (IDF) a anunțat vineri dimineață că a lansat o nouă serie de atacuri de amploare asupra Teheranului, în cea de-a 14-a zi a războiului declanșat de atacul israeliano-american asupra Iranului.

Forțele israeliene „tocmai au lansat o serie de atacuri de amploare asupra infrastructurilor regimului terorist iranian din Teheran”, se arată într-un scurt comunicat militar publicat pe X.

Israelul a lovit și un pod în Liban

De asemenea, IDF a anunțat că a lovit vineri dimineață un pod din sudul Libanului, în ceea ce pare a fi prima dată în actuala campanie împotriva Hezbollah când Israelul a recunoscut că a vizat o infrastructură civilă, notează Reuters.

Armata israeliană a spus că podul Zrariyeh, care traversează râul Litani, a fost atacat deoarece era un punct de trecere cheie folosit de militanții Hezbollah pentru a se deplasa între nordul și sudul Libanului.

🔴 Tsahal frappe un pont stratégique utilisé par les terroristes du Hezbollah pour se déplacer vers le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé récemment le pont d’al-Zrariyeh, situé sur le fleuve Litani au Liban, qui servait de passage central pour des terroristes… pic.twitter.com/IsiubTV0kn — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) March 13, 2026

De asemenea, a afirmat că militanții Hezbollah au amplasat lansatoare în apropierea podului și au efectuat atacuri asupra Israelului din această zonă.

Atacarea podului a fost necesară pentru a elimina o amenințare la adresa civililor israelieni, a afirmat armata într-un comunicat.

Mai devreme în aceeași zi, presa de stat din Liban a raportat că o dronă a lovit vineri un bloc de apartamente din cartierul Burj Hammoud din Beirut, situat la periferia nordică a capitalei libaneze. Este pentru prima dată când această zonă a fost ținta unui atac.