VIDEO JD Vance a spus că este obsedat de OZN-uri: „Cred că sunt demoni”

George Sîrbu

Vicepreședintele american JD Vance a promis vineri că va analiza în detaliu informațiile de care dispun autoritățile cu privire la OZN-uri, adăugând totodată că îi consideră pe extratereștri drept „demoni”, transmite AFP.

„Nu am reușit încă să dedic suficient timp pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează”, a declarat Vance, pe un ton amuzat, în podcastul conservatorului Benny Johnson.

„Mai am încă trei ani ca vicepreședinte. Voi cerceta în profunzime dosarele privind OZN-urile”, a adăugat el.

Vicepreședintele a fost întrebat despre declarațiile lui Donald Trump din februarie. Acesta din urmă, invocând „marele interes” al publicului, a spus că dorește să ordone agențiilor federale „să identifice și să publice” dosarele despre extratereștri și OZN-uri, a căror divulgare este cerută de americani de zeci de ani.

Președintele reacționa astfel la declarațiile predecesorului său, Barack Obama, care răspunsese la o întrebare privind existența extratereștrilor: „Există, dar eu nu i-am văzut”.

„Nu știu dacă există sau nu”, a comentat Donald Trump, denunțând totodată dezvăluirea de „informații clasificate” de către fostul președinte democrat.

Invitat vineri să se pronunțe la rândul său, JD Vance a estimat: „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”.

Vicepreședintele, un catolic fervent convertit în 2019, a explicat că folosește acest termen în sensul său creștin, evocând „ființe cerești care zboară peste tot și care fac lucruri ciudate oamenilor”.

Nu există nicio dovadă a unei posibile origini extraterestre a OZN-urilor, aceste fenomene aeriene neidentificate care suscită fascinație și numeroase teorii conspiraționiste.

În 2024, biroul Pentagonului specializat în aceste chestiuni, numit AARO, a declarat că nu a găsit „nicio dovadă empirică” care să permită concluzia că anumite „fenomene anormale neidentificate” ar fi de origine extraterestră sau că guvernul american ar ascunde astfel de dovezi.