VIDEO JD Vance a spus că este obsedat de OZN-uri: „Cred că sunt demoni”

Vicepreședintele american JD Vance a promis vineri că va analiza în detaliu informațiile de care dispun autoritățile cu privire la OZN-uri, adăugând totodată că îi consideră pe extratereștri drept „demoni”, transmite AFP.

„Nu am reușit încă să dedic suficient timp pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează”, a declarat Vance, pe un ton amuzat, în podcastul conservatorului Benny Johnson.

„Mai am încă trei ani ca vicepreședinte. Voi cerceta în profunzime dosarele privind OZN-urile”, a adăugat el.

Vicepreședintele a fost întrebat despre declarațiile lui Donald Trump din februarie. Acesta din urmă, invocând „marele interes” al publicului, a spus că dorește să ordone agențiilor federale „să identifice și să publice” dosarele despre extratereștri și OZN-uri, a căror divulgare este cerută de americani de zeci de ani.

Președintele reacționa astfel la declarațiile predecesorului său, Barack Obama, care răspunsese la o întrebare privind existența extratereștrilor: „Există, dar eu nu i-am văzut”.

„Nu știu dacă există sau nu”, a comentat Donald Trump, denunțând totodată dezvăluirea de „informații clasificate” de către fostul președinte democrat.

Invitat vineri să se pronunțe la rândul său, JD Vance a estimat: „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”.

Vice President J.D. Vance tells conservative influencer Benny Johnson that UFOs may be “demons,” not aliens, saying, “I Think They’re DEMONS,” and adding, “one of the devil’s great tricks is to convince people he never existed.” (2026)

Vicepreședintele, un catolic fervent convertit în 2019, a explicat că folosește acest termen în sensul său creștin, evocând „ființe cerești care zboară peste tot și care fac lucruri ciudate oamenilor”.

Nu există nicio dovadă a unei posibile origini extraterestre a OZN-urilor, aceste fenomene aeriene neidentificate care suscită fascinație și numeroase teorii conspiraționiste.

În 2024, biroul Pentagonului specializat în aceste chestiuni, numit AARO, a declarat că nu a găsit „nicio dovadă empirică” care să permită concluzia că anumite „fenomene anormale neidentificate” ar fi de origine extraterestră sau că guvernul american ar ascunde astfel de dovezi.