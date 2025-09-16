VIDEO John Malkovich e unul dintre cei mai celebri dirijori români într-un nou film cu actori de top. Când apare în cinematografe

Vertical Entertainment a lansat marți primul trailer integral pentru filmul „Cravata Galbenă”, în care John Malkovich îl interpretează pe marele dirijor român Sergiu Celibidache, și a anunțat că acesta va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 14 noiembrie.

„Dintr-un colţ al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete şi lupta pentru supravieţuire în Germania devastată de război”, notează descrierea oficială publicată într-un comunicat remis presei.

Aceasta descrie filmul ca fiind unul „despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil şi despre preţul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor”. „Despre iubire, adevăr, integritate şi sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea şi recunoaşterea celor dragi. Şi despre dorul de acasă, care l-a însoţit mereu, oriunde s-ar fi aflat”, continuă sursa citată.

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) şi Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizaţi la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) şi Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) şi Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuţia.

Filmul „Cravata Galbenă” este regizat de fiul lui Sergiu Celibidache

Cravata Galbenă a fost realizat pe parcursul a mai bine de şapte ani de documentare, pregătire, filmări şi post-producţie.

„Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze ceva, oameni care merg pe propriul lor drum și care sunt dispuși să persevereze pentru a face lucrurile așa cum consideră ei că e potrivit”, a declarat John Malkovich luna trecută, când a fost lansat un trailer „teaser” pentru lungmetraj.

„Cravata Galbenă explorează teme precum familia, iertarea, iubirea, perseverenţa, pasiunea şi arta. Cred că este un film care va atrage un public larg, nu doar iubitorii muzicii clasice”, afirmă acum actorul Ben Schnetzer, care îl interpretează în film pe Sergiu Celibidache când era mai tânăr.

Lungmetrajul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează şi scenariul împreună cu James Olivier. Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobriţoiu, James Olivier, Andrei Boncea şi Robert W. Cort.

Lungmetrajul a fost filmat integral în România

Producția a fost realizată doar din finanțare românească, cu o echipă de peste 300 de profesioniști. Pe lângă viața sa demnă de un film, muzica și capodoperele istorice din Philadelphia, Buenos Aires și Veneția ale dirijorului au fost interpretate și recreate cu sprijinul a cinci orchestre naționale.

Sergiu Celibidache a fost unul dintre cei mai influenți dirijori din Germania, iar asta se va simți și în film.

„Totul va fi în studioul din România și vom recrea Berlinul din timpul războiului, cu ruine. Primul lui concert la Berlin a fost în ruine”, a declarat fiul său într-un interviu acordat anterior site-ului Cultura la Duba.

Scenariul se bazează complet pe poveștile pe care Sergiu Celibidache i le spunea fiului sau și pe scrisori de la alți membrii ai familiei.

Din echipa de creaţie fac parte nume importante cunoscută cinematografică internaţională, printre care directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură şi prostetică Lynda Armstrong şi scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge şi Kim Allen Kluge, iar castingul internaţional este coordonat de Des Hamilton şi Georgia Topley.

Cravata Galbenă este o producţie Oblique Media, realizat în coproducţie cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film şi Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.

Sergiu Celibidache în 1969, FOTO: Mary Evans-AF Archive / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

Viața de film a dirijorului român

Sergiu Celibidache(1912 – 1996), originar din Roman, județul Neamț a cântat la pian de la vârsta de 4 ani, apoi a studiat matematica, filosofia, muzica în Iași, orașul în care familia Celebidache a ales să se mute după nașterea lui Sergiu Celibidache. Copilăria și-a trăit-o la Iași, anii fiindu-i afectați de viața și aspirațiile politice ale tatălui.

A mers să studieze la Bucuresti și la Paris. Tatăl sau, portretizat în film ca fiind unul aspru și autoritar care își dorea pentru fiul său să se implice în politică și să conducă” (ruled) țara, dar credința lui era aceea ca ,,România trebuie guvernată (lead), nu condusă”.

În 1936 Celebidache se înscrie la Academia de Muzica din Berlin. La finalul studiilor în 1945 devine dirijor la Orchestra Filarmonică din Berlin unde dirijează peste 400 de concerte cu orchestra.

În 1979, Sergiu Celibidache preia conducerea muzicală a filarmonicii din München. Sub bagheta sa, orchestra cunoaște o ascensiune spectaculoasă, impunându-se rapid printre cele mai prestigioase ansambluri simfonice ale lumii.

În ultimii ani ai vieții, dirijorul român a fost invitat personal de fostul președinte german Richard von Weizsäcker să revină după 37 de ani la Berlin și să dirijeze încă o dată filarmonica din capitala Germaniei, pentru a simboliza sfârșitul comunismului în Europa și Reunificarea Germaniei. Celibidache a dirijat Simfonia a 7-a de Bruckner pe 31 martie 1992, împreună cu Filarmonica din Berlin.

El a murit la vârsta de 84 de ani, pe 14 august 1996, la Nemours, lângă Paris, și a fost înmormântat în Cimitirul din Neuville-sur-Essonne.