VIDEO Lanț uman pe o celebră stradă din Melbourne, într-o inedită acțiune de mutare a mii de cărți

Pe stradă celebră din Melbourne, Australia, într-un șir imens, neclintiți de ploaie, sute de oameni s-au adunat într-o acțiune mai puțin întâlnită – și anume pentru a transporta cărți, scrie joi The Guardian.

Bibliofili, constructori de pe șantierele din apropiere, copii împreună cu părinții lor, toți s-au aliniat joi dimineață pe o distanță de sute de metri de-a lungul Bourke Street, în centrul orașului Melbourne, formând un lanț uman.

Au venit acolo pentru a ajuta îndrăgita librărie Hill of Content să se mute din locația sa de peste 100 de ani într-un nou sediu.

Pe o vreme rece, 300 de oameni au stat în șir, trecând de la unii la alții mii de cărți pe Bourke Street, de la vechiul magazin Hill of Content către cel nou.

Când a început să plouă, oamenii și-au scos umbrele și pelerinele, iar cărțile au fost învelite în hârtie maro.

Hill of Content este cea mai veche librărie din oraș, deschisă în 1922 pe Bourke Street, la numărul 86. Clădirea de trei etaje, declarată monument istoric, pe care a ocupat-o timp de 103 ani, a fost vândută anul trecut pentru 5,3 milioane de dolari, iar proprietarii librăriei au fost nevoiți să înceapă căutarea unui nou sediu.

Diana Johnson, care deține Hill of Content împreună cu soțul ei, Duncan Johnson, a declarat că lanțul uman va transporta 17.000 de cărți până la noul magazin.

„Sunt în șir destul de multe persoane pe care le cunosc , mulți clienți fideli, și le suntem foarte recunoscători că ne-au susținut în toți acești ani”, a spus ea.

„Nu puteam lăsa libăria să se închidă «pe tura noastră». Face parte din cultura literară a Melbourne-ului de peste 103 ani. Așa că am decis să continuăm”, a precizat ea.

În mai puțin de o oră, armata de iubitori de cărți a reușit să pună deja sute de cărți pe noile rafturi, a adăugat Diana Johnson.

