VIDEO Lanț uman pe o plajă din Jupiter pentru salvarea a trei turiști. Un bărbat a murit

Lanț uman pe o plajă din Jupiter pentru salvarea a trei turiști. Foto: Captură video

Un bărbat de 35 de ani a murit înecat sâmbătă, pe plaja Delta din stațiunea Jupiter, iar alți doi copii au fost la un pas de tragedie, după ce au intrat în marea agitată, cu steagul roşu arborat. Turiștii aflați pe plajă au format un lanț uman încercând să-i salveze, transmit Ziua Constanța și Observator News.

Este cel mai aglomerat weekend pe litoral, însă, din cauza vântului puternic, pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu.

În staţiunea Jupiter, trei turişti, un adult din București și doi minori, au ignorat avertismentele și au intrat în apa agitată, potrivit surselor citate.

Mai mulți turiști aflați pe plajă au făcut un lanț uman pentru salvarea acestora, dar pentru bărbatul de 35 de ani a fost prea târziu. Bărbatul a fost scos în stop cardiorespirator, iar după mai multe manevre de resuscitare, a fost declarat decedat.

„Când steagul roșu e sus, marea nu iartă! Colegii noștri sunt pe plajele din sudul litoralului, unde sprijină activitatea salvamarilor și recomandă turiștilor să respecte indicațiile acestora. Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, a transmis sâmbătă IPJ Constanța.