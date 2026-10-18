VIDEO. Lecția unuia dintre cei mai bogați români pentru un tânăr om de afaceri care visează să-și cumpere un Lamborghini

Într-un interviu acordat Startup Cafe, antreprenorul Iulian Stanciu, cel care și-a făcut recent exit-ul din eMAG, are o serie de sfaturi pentru oamenii de afaceri aflați la început de drum.

StartupCafe: „Ce mesaj ai da acum unui tânăr antreprenor, aflat la început de drum?

Iulian Stanciu: Aș da mesajul că lucrurile arată mai bine de jos în sus decât de sus în jos. Dacă ne uităm doar la macro și vedem, eu știu, că partea de politică nu merge atât de bine, că social sunt tot felul de probleme, că economic sunt tot felul de provocări, s-ar putea să fim paralizați. Dar, dacă începem de jos în sus, bazat pe încrederea că se poate face ceva și pe ambiție și ceva pus, o țintă ambițioasă, că îți faci o companie, că te duci și faci practică într-o companie mare, înveți și pe urmă te apuci și îți faci compania ta. Dacă nu îți propui ceva, nici nu prea ai șanse să ajungi acolo.

Nimic nu e garantat

Asta nu înseamnă că este garantat, nu e nimic garantat. Drumul este unul greu și sunt foarte multe probleme și foarte multe riscuri, foarte mult de muncă și trebuie să fii dispus să faci asta. Dacă spune cineva că totul va fi ușor și o viață ușoară și frumoasă, minte, nu este adevărat.

Cred că trebuie să începem să formăm mai mult rețele din astea de încredere, să avem încredere că cineva ne poate reprezenta interesele. Vorbeam de o asociație sau un grup de oameni care au interese comune sau care servesc niște idei și primesc ceva înapoi. Că vorbim de o asociere, de doi oameni, de trei oameni, să încercăm ca unu plus unu să dea mai mult decât doi. Unul vine cu ceva, altul vine cu altceva, aliniem interesele, începem și lucrăm împreună astfel încât să producem ceva. Așa cum am zis, văd foarte mult potențial. În fiecare zi găsesc companii și vorbesc cu oameni care au idei fantastice și capacitate de execuție și eu sunt foarte încrezător că se poate.

A venit cu metroul la interviu

StartupCafe: Un tânăr când se gândește să intre în afaceri își proiectează o imagine că o să aibă Lamborghini, că o să se plimbe cu private jet, că o să meargă în excursii în Dubai sau, cine știe, pe Coasta de Azur, unde mai vedem noi că se mai duc politicienii noștri. Tu ce mașină ai, de exemplu?Iulian Stanciu: Eu am un BMW.

StartupCafe: Și ai șofer?

Iulian Stanciu: Nu, nu, nu. Dar am venit cu metroul la voi, că e mai simplu. Îmi și arăta: jumătate de oră cu mașina, 22 de minute cu metroul și e mai simplu.

StartupCafe: Stai la casă?

Iulian Stanciu: Stau la casă, da”.