VIDEO Liderul suprem al Iranului a apărut în public pentru prima oară după conflictul cu Israel. Cum au reacționat oamenii

Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a participat sâmbătă la Teheran la o ceremonie religioasă, potrivit unor imagini difuzate de media de stat. Este prima sa apariție în public, după ce Israelul a atacat Iranul, pe 13 iunie. Cele două țări au încheiat un armistițiu, pe 24 iunie.

O scurtă înregistrare video difuzată de televiziunea de stat îl arată pe Ali Khemenei în timp ce salută enoriași într-o moschee în cadrul unei ceremonii ce marchează aniversarea martiriului imamului Hussein, o dată importantă pentru musulmanii șiiți, relatează AFP și dpa, preluate de Agerpres.

Ali Khamenei, 86 de ani, a apărut pe o scenă îmbrăcat în negru. „Sângele din venele noastre pentru liderul nostru!”, au strigat în cor în fața lui enoriașii.

Televiziunea de stat a precizat că scena a fost filmată în moscheea imamului Khomeini, numele fondatorului Republicii Islamice, situată în centrul Teheranului.

The moment when the Leader of the Islamic Revolution entered the Imam Khomeini Hussainiyah to attend the fourth night of mourning ceremonies on eve of Ashura, July 5, 2025. pic.twitter.com/Y3WLQAppfe