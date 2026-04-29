VIDEO. Locul din România unde ninge copios miercuri seara

Valul de frig care cuprinde în aceste ore România a adus și ninsori prin unele părți din țară.

Potrivit imaginilor publicate pe pagina de Facebook Meteoplus, miercuri seara ningea copios în zona localității Bălan din județul Harghita.

Fost oraș minier vreme de secole, până la închiderea minei în 2006, Bălanul are circa 5.400 de locuitori.

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi mai mici cu până la 12 grade față de normal, anunță meteorologii, care au emis o informare meteo pentru intervalul 29 aprilie – 2 mai, a scris Hotnews.

Potrivit ANM, începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale).

Pe parcursul nopților, local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă. De asemenea, până sâmbătă, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.