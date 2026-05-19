Maia Sandu, decorată cu Ordinul European de Merit, la Strasbourg. Discursul său, perturbat de fostul deputat condamnat Cristian Rizea, care a fost scos din sală

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit marţi Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European din Strasbourg, dedicată primilor laureaţi ai acestei distincţii europene.

În discursul său, Maia Sandu a declarat că meritul acestei distincţii aparţine cetăţenilor Republicii Moldova, care au susţinut constant parcursul european al ţării „în pofida ameninţărilor şi şantajului rusesc”.

Fostul deputat Cristian Rizea, care s-a prezentat drept jurnalist român şi care în urmă cu trei ani a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani şi a fost îndepărtat sub escortă, a perturbat pentru scurt timp discursul, fiind scos din sală, relatează News.ro.

„Timp de trei decenii, moldovenii şi-au construit viitorul european – depăşind o tranziţie economică dificilă, ieşind în stradă atunci când democraţia a fost în pericol şi opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul. Acesta este meritul”, a declarat Maia Sandu în discursul său, conform Ziua.md.

Ea a vorbit despre eforturile instituţiilor moldoveneşti de a implementa standardele europene, despre independenţa presei, reducerea dependenţei energetice de Rusia şi apropierea economică de Uniunea Europeană.

„Facem toate acestea în timp ce trăim alături de războiul brutal al Rusiei – în timp ce rachetele şi dronele Kremlinului ne violează spaţiul aerian, ne poluează apele şi ne afectează infrastructura energetică. Moldovenii nu cedează”, a arătat ea.

La finalul discursului, Maia Sandu a adresat un apel instituţiilor europene şi statelor membre ale UE să susţină continuarea integrării europene a R. Moldova.

„Apelul meu către instituţiile UE şi statele membre este simplu: răsplătiţi acest merit. Permiteţi Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european” , a transmis președinta Maia Sandu.

Cristian Rizea, scos din sală după ce a făcut scandal

Discursul său a fost întrerupt pentru scurt timp de fostul deputat român Cristian Rizea, care a fost ulterior escortat din sală de serviciul de pază.

Conform publicației NewsMaker.md, fostul deputat PSD, care s-a prezentat drept „jurnalist”, a început să strige acuzaţii la adresa Maiei Sandu.

„Este un dictator. Sunt jurnalist român, victimă a abuzurilor Maiei Sandu. Protejează mafia drogurilor. (…) Justiţia e coruptă în Republica Moldova”, a strigat Rizea în timp ce era condus afară din plenul legislativului.

Cine e Cristian Rizea

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, în 2019, la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani. Magistrații au decis și confiscarea sumei de 300.000 de euro.

După condamnare, Rizea s-a refugiat în Republica Moldova. În 2023, acesta a fost extrădat în România pentru a-și executa pedeapsa. În iulie 2025, Cristian Rizea a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava.

În martie 2021, Rizea a fost trimis în judecată și de Procuratura din Republica Moldova, pentru fals în declarații comis la obținerea cetățeniei acestei țări.

Totodată, Cristian Rizea este acuzat de jurnalista Emilia Șercan că s-a aflat în spatele acțiunii de kompromat la care aceasta a fost supusă după ce a dezvăluit plagiatul din teza de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă.

Laureații Ordinului European de Merit

Ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit a avut loc în prezenţa preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, şi a preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Printre cei care au primit acest premiu s-au numărat şi fostul cancelar german Angela Merkel, fostul preşedinte polonez Lech Walesa, fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declaraţia Schuman, pentru a recompensa personalităţile care au contribuit semnificativ la integrarea europeană şi promovarea valorilor europene.