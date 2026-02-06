VIDEO Maia Sandu, după raportul Congresului SUA care acuză Bruxellesul de amestec prin cenzură în alegerile statelor membre: „Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru a cenzura conținutului online în timpul alegerilor, susținând că libertatea de exprimare trebuie protejată „pentru oameni, nu pentru conturi false și nu pentru boți”. Reacția vine după publicarea unui raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care vizează inclusiv România și care a stârnit reacții la Bruxelles.

În cadrul unei emisiuni pe canalul TV8, şefa statului vecin a fost întrebată ce părere are despre raportul publicat în SUA.

„Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false, nu pentru boţi şi tot felul de alte chestii. Eu înţeleg că platformele vor să nu existe nicio reglementare, să nu le spună nimeni nimic, să facă bani şi de la cei care finanţează armate de boţi, ferme de boţi şi ce vreţi. Pentru ei, banul contează. Pentru noi, contează sănătatea democraţiei noastre şi democraţia este despre oameni şi libertatea de expresie este pentru oameni, indiferent dacă ne place nouă ce spun oamenii aceştia sau nu ne place”, a declarat Maia Sandu, citată de NewsMaker.md.

„În cazul României, TikTok, care are aproape două miliarde de utilizatori – deci de conturi unice – și am avut un candidat care, în câteva zile, a ajuns să fie pe locul 9 între aceste două miliarde de conturi, cu zero cheltuieli. Deci, despre ce vorbim noi aici? (…) Repet, aceste platforme trebuie să respecte niște reguli”, a spus Maia Sandu.

Potrivit Maiei Sandu, „problema cea mai mare e atunci când vorbim despre conturi false, care amplifică conținut neautentic”.

„În spatele acestor operațiuni stau bani foarte mari și, noi ce? Trebuie să stăm și să acceptăm așa comportament, pentru că ei vor să facă bani și vor să controleze? Republica Moldova este o țară mică. O platformă poate să vină și să controleze aici tot spațiul”, a adăugat șefa statului moldovean.

Întrebată de ce această comisie a emis un asemenea raport, Maia Sandu a spus că „nu știu cine e în comisie, dar știm că în Statele Unite sunt platforme, sunt proprietari de platforme. E foarte clar că de aici vine, de la aceste platforme și de la proprietarii platformelor, vin aceste solicitări. Noi trebuie să ne apărăm democrația noastră și, repet, libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false”.

Un raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, republicanii din această comisie observând că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și acuzând Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre. Comisia Europeană a respins acuzațiile, spunând că sunt complet nefondate.