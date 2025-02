VIDEO Marcel Ciolacu a prezentat documente despre care spune că dovedesc că și-a plătit zborurile cu Nordis: „Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată”

Premierul Marcel Ciolacu a venit miercuri în Parlament cu mai multe documente pe care le-a prezentat ca fiind facturile originale ale zborurilor private închiriate de compania Nordis și chitanțele care demonstrează că și-a plătit singur contravaloarea biletelor de avion. „Aceasta e vechea factură prezentată pe Tiktok. Aceasta este chitanța. Am găsit factura originală și aveți explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar”, le-a spus Marcel Ciolacu jurnaliștilor prezenți la Parlament, cu referire la controversele create după ce a prezenta inițial documentele, de Crăciun, pe TikTok.

„Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură”, le-a spus premierul jurnaliștilor care întrebau de legăturile cu compania Nordis.

De asemenea, la finalul declarațiilor, în timp ce se îndrepta spre birou, un jurnalist l-a întrebat „dacă regretă că a mers cu domna Vicol”, iar premierul a replicat: „regret că m-am lăsat păcălit”.

Curtea de Apel București se va pronunța miercuri, într-o ședință amânată pentru ora 17.30, pe solicitarea DIICOT privind arestarea preventivă a celor 11 persoane reținute de DIICOT în dosarul Nordis, printre care fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei imobiliare. Amintim că Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și ceilalți nouă suspecți sunt în libertate, după ce ordonanțele de reținere au expirat.

Întrebat în Parlament, dacă acest dosar Nordis îl afectează, premierul Ciolacu a replicat: „M-ar fi afectat scandalul în cazul în care aș fi încălcat legea, în cazul în care aș fi știut că proprietarii de la Nordis făceau parte dintr-un grup infracționar, dacă aș fi făcut parte sau contribuit la acest grup infracționar. Nu am făcut parte și știiți prea bine”.

El a subliniat că toate actele semnate de Laura Vicol, în calitate de președinte a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au fost verificate de PSD și nu există intervenții în favoarea Nordis sau a altor companii.

„Singurul lucru, la sesizarea dumneavoastră, a fost în ceea ce privește actele promovate prin comisia juridică. PSD a făcut un audit la fiecare lege semnată și promovată prin comisia juridică, nu există nicio lege care să fi favorizat vreo companie, nu vorbesc doar de Nordis”, a spus Ciolacu.

Ulterior, Ciolacu a început să prezinte documente despre care a afirmat că reprezintă dovezi că și-a plătit facturile de la Nordis. „Am pus pe TikTok, o factură care era o copie. Între timp m-am dus la Buzău, am căutat în arhive, dar am solicitat și o explicație sesizată de dvs. presă că asigurarea era din acest an. Aici sunt explicațiile, de ce are alt curs, de ce era acea diferență”.

Dosarul Nordis

Fosta deputată PSD Laura Vicol este acuzată de procurorii DIICOT că s-a implicat activ în activitatea infracționară a companiei Nordis, unde soțul său Vladimir Ciorbă se număra printre acționari. Ea a fost reținută luni de procurorii DIICOT, alături de soțul ei și alți nouă suspecți, acționari și angajați Nordis.

Fostul parlamentar PSD Laura Vicol a afirmat, marţi seară, că a făcut declaraţii în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti şi speră ca cererea de arestare formulată de procurori să fie respinsă. Vicol a mai spus că nu a făcut niciun denunţ, pe numele premierului Marcel Ciolacu sau al altcuiva şi respinge acuzaţia că ar fi fost avertizată cu privire la percheziţii.

Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Banii au fost încasați prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, spun autoritățile.

Escrocheria Nordis, dezvăluită de o investigație Recorder

În luna octombrie 2024, Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor. În unele cazuri, spun jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Subiectul a fost continuat cu dezvăluirile G4Media. Site-ul a scris că premierul Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion al acestei firme, Nordis. Premierul susține că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.