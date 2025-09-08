VIDEO „Materiale periculoase”. Alertă pe un terminal al celui mai aglomerat aeroport din Europa, care a fost închis și evacuat

Londra, Marea Britanie, 22 martie 2025. Un panou informativ la terminalul 4 al aeroportului Heathrow, în momentul reluării zborurilor după un incendiu major la substația electrică Hayes, care a provocat o pană de curent și a forțat aeroportul Heathrow să se închidă pentru aproximativ 18 ore. Fotografie ilustrativă. SURSA: amer ghazzal / Alamy / Profimedia

Unul dintre cele patru terminale ale aeroportului Heathrow din Londra a fost evacuat luni, în timp ce pompierii au intervenit în ceea ce serviciile de urgență au catalogat drept „un posibil incident cu materiale periculoase”, informează Reuters.

Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa, a anunțat pe rețelele de socializare că Terminalul 4 a fost închis în timp ce serviciile de urgență interveneau în urma incidentului și că toate celelalte terminale funcționau normal.

„Echipe specializate au fost trimise pentru a evalua situația, iar terminalul 4 a fost evacuat din precauție, în timp ce pompierii desfășurau operațiunile”, a transmis Brigada de Pompieri din Londra pe site-ul său, adăugând că a fost chemată pentru prima dată la ora locală 17:01 (16:01 GMT).

Aproximativ 20 de persoane au fost evaluate la fața locului de către paramedici, iar cauza incidentului rămâne în curs de investigare în acest moment, au precizat reprezentanții brigăzii.

Clipuri video distribuite în mediul online au suprins zeci de pasageri care așteptau în fața terminalului. Secțiunea de plecări de pe site-ul aeroportului Heathrow arăta că zborurile au decolat de la Terminalul 4 de la momentul raportării incidentului și că sunt programate să continue să o facă.

Între timp, oficialii aeroportului au anunțat că Terminalul 4 a fost redeschis, dar nu au oferit detalii suplimentare.

Întregul aeroport a fost închis timp de aproape o zi în luna martie, când un incendiu uriaș la o substație electrică din apropiere a întrerupt alimentarea cu energie electrică, perturbând programul zborurilor din întreaga lume și blocând mii de pasageri.