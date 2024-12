VIDEO Medicul Radu Lupescu, decorat în Franța: ”Pe tatăl meu l-am văzut plângând o singură dată, când a văzut în 1989 primii oameni liberi apărând la televizor. Duminică am să votez cu doamna Lasconi”

​Radu Lupescu, medic român de Terapie Intensivă la clinica Rhena din Strasbourg, decorat de președintele Franței, a explicat într-un mesaj video de duminică că va vota împotriva candidatului independent Călin Georgescu.

„Aș începe prin a vă vorbi despre tatăl meu. Tatăl meu, care era tatăl familiei și care și-a crescut practic toți frații și toate surorile după moartea timpurie a mamei lui. Pe tata nu l-am văzut plângând niciodată. Sau mai degrabă l-am văzut plângând o singură dată pe 22 decembrie 1989, când a văzut primii oameni liberi apărând la televizor, la TVR. Ceea ce însemna sfârșitul comunismului din România pe care îl aștepta de 45 de ani. Dacă tata ar trăi astăzi, desigur ar plânge văzând atâția oameni care sunt gata să ne trimită înapoi, în aceea sumbră perioadă.

„Dacă tata ar trăi astăzi, desigur și-ar suna toate rudele și toți prietenii pentru a-i convinge să voteze împotriva unui candidat care vrea să ne aducă cu 35 de ani în urmă. De aceea cu gândul la tata, cu gândul la copiii mei și cu gândul la România pe care o am în suflet, duminică, am să votez împotriva domnului Georgescu. Duminică, am să votez cu doamna Lasconi.

În finala prezidențială au intrat independentul Călin Georgescu și lidera USR, Elena Lasconi.

Votarea pentru alegerile prezidențiale 2024, turul al doilea, a început în diaspora. În România, secțiile de votare se deschid pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2024 în data de 8 decembrie, ora 7:00, și se închid la ora 21:00.