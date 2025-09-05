VIDEO Melania Trump avertizează într-o intervenție publică rară că „roboții sunt aici”

Melania Trump alături de soțul ei, Bill Gates, Mark Zuckerberg și alți lideri din sectorul tehnologic la cina găzduită de Casa Albă în data de 4 august, FOTO: Will Oliver - Pool via CNP / DPA / Profimedia

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a avut joi o apariție publică rară la Casa Albă, spunându-le celor prezenți că „roboții sunt aici” și că este „responsabilitatea noastră să pregătim copiii Americii” pentru deceniile care urmează, dominate de inteligența artificială (A.I.) viitoare, relatează BBC.

„Viitorul nostru nu mai este științifico-fantastic”, a spus ea. „În această etapă primitivă, este datoria noastră să tratăm inteligența artificială așa cum ne-am trata propriii copii – acordându-i putere, dar sub supraveghere atentă”.

Melania Trump: The robots are here. Our future is no longer science fiction pic.twitter.com/RthmmTI8WG — Acyn (@Acyn) September 4, 2025

Ea a făcut comentariile la o reuniune a unui grup de lucru pentru educația în domeniul AI, constituit la Casa Albă la începutul acestui an. Ea a participat de asemenea la cina organizată de Casa Albă pentru directorii marilor companii și alte nume influente din sectorul tehnologic, precum Bill Gates.

BBC amintește că actuala soție a președintelui SUA a fost descrisă adesea ca o „enigmă” din cauza faptului că a fost mai puțin prezentă public decât predecesoarele ei, cu mai puține discursuri și angajamente oficiale.

Absența sa relativă în lungi perioade ale campaniei lui Trump din 2024 a stârnit chiar un val de articole de presă cu titluri de tipul „Unde este Melania?”.

Aparițiile sale la Casa Albă sunt rare, iar potrivit informațiilor din presa americană, ea își petrece mare parte din timp în New York și Florida.

Însă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump în ianuarie, Prima Doamnă a SUA a adoptat ceea ce unii analiști au descris drept o abordare mai activă asupra unui rol care nu este clar definit și care se schimbă de la o administrație la alta.

Melania Trump, premieră pentru o Primă Doamnă a SUA

O mare parte din atenția ei s-a îndreptat către copii, continuând o inițiativă anterioară, „Be Best”, creată în timpul primului mandat al lui Trump, care s-a concentrat pe bunăstare și pe combaterea hărțuirii online și a abuzului de opioide.

Pe lângă activitatea sa recentă privind inteligența artificială, ea a avut un rol esențial în promovarea „Take It Down Act”, care a incriminat publicarea online, fără consimțământul persoanei, a unor „imagini intime” – reale sau generate de AI.

Proiectul de lege a primit un sprijin bipartizan rar printre legislatorii americani altfel profund divizați.

Într-o premieră pentru o primă doamnă, ea a co-semnat o lege, urcând pe scenă alături de soțul ei pentru a semna actul normativ.