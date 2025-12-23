VIDEO Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis, marți, un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă.

„Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața eternă cerească, fiul veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos coboară din cer și zămislește prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria și se naște ca om, prunc, în Betleemul iudeic, după cum au prezis cu 700 de ani înainte profeții Isaia și Miheia”, a transmis Patriarhul Daniel, într-un mesaj video publicat de Basilica.

„La nașterea pruncului Iisus, o mulțime de îngeri din cer a cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Prin urmare, sărbătoarea nașterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pâmănt și a bunăvoirii sau comuniunii între oameni.

Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credință, speranță și iubire, ea ne aduce pace și bucurie în suflet, în familie, în parohie, în fiecare comunitate sau instituție, în societate, în popor și în lumea întreagă”, a continuat el.

Acesta a încheiat mesajul de sărbători cu salutul tradițional, „La mulți ani!”.