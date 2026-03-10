VIDEO Meteoritul căzut în Germania, analizat de Agenția Spațială Europeană. „A avut până la câțiva metri în diametru”

Agenția Spațială Europeană (ESA) analizează datele de la un meteorit, probabil cu un diametru de câțiva metri, care s-a dezintegrat deasupra Europei duminică, conform unui comunicat al agenției preluat de AFP și Agerpres.

Duminică, în jurul orei 17:55 GMT, un meteorit foarte strălucitor care se deplasa dinspre sud-vest spre nord-est a fost observat de numeroase persoane din Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda, potrivit ESA.

Mingea de foc a strălucit timp de aproximativ șase secunde, lăsând o dâră vizibilă pe cer înainte de a se sparge în mai multe fragmente, iar unii observatori au raportat că o explozie a putut fi auzită de la sol, conform ESA.

Mingea de foc a fost surprinsă de numeroase camere de observare a meteoriților, cum ar fi cele ale rețelei europene AllSky7 Fireball, precum și de telefoane mobile și alte camere, ceea ce a dus la o multitudine de postări pe rețelele de socializare.

Cel puțin o casă din orașul german Koblenz-Guls (centru-vest) a fost lovită de mici fragmente din meteoriții rezultați și nu au fost raportate victime, potrivit ESA.

Echipa de apărare planetară a ESA, care lucrează pentru a îmbunătăți rata de detectare a meteoriților înainte de impact, a început să analizeze datele disponibile. În prezent, se estimează că această rocă spațială a măsurat „până la câțiva metri în diametru”. Obiectele de această dimensiune lovesc Pământul cu o frecvență cuprinsă între o dată la câteva săptămâni și o dată la câțiva ani.

Momentul și direcția impactului indică faptul că obiectul probabil nu a fost vizibil pentru telescoapele mari care scanează cerul nopții în căutarea unor astfel de asteroizi.

Într-adevăr, asteroizii mici care se apropie de Pământ din regiuni mai luminoase ale cerului, vizibili în timpul zilei (chiar și la amurg, ca în acest caz), scapă atenției majorității observatorilor. Până în prezent, doar 11 astfel de obiecte spațiale naturale au fost detectate cu succes înainte de a intra în atmosferă, notează AFP.