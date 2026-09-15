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Actualitate

VIDEO „Mi s-a părut că e sfârșitul lumii”. Cum s-a simțit la sol ultima confruntare dintre avioane și dronă pe flancul estic al NATO

Adrian Cochino
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O dronă de origine necunoscută a zburat jumătate de oră prin spațiul aerian al Lituaniei. Avioanele NATO au fost ridicate de la sol.

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