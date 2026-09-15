VIDEO „Mi s-a părut că e sfârșitul lumii”. Cum s-a simțit la sol ultima confruntare dintre avioane și dronă pe flancul estic al NATO

O dronă de origine necunoscută a zburat jumătate de oră prin spațiul aerian al Lituaniei. Avioanele NATO au fost ridicate de la sol.

O dronă a fost doborâtă în noaptea de luni spre marți de avioanele NATO, în apropierea satului Pratkūnai, din districtul Kaišiadorys, al Lituaniei.

Oficialii de la Vilnius au spus că un avion italian din cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO este cel care a lovit drona, cu o rachetă.

Este neclar deocamdată dacă drona era rusească sau ucraineană.

Aparatul fără pilot a rămas în spațiul aerian lituanian aproximativ o jumătate de oră, zburând de-a lungul periferiei zonelor populate, înainte de a fi interceptată.

„Nu vrem ca lucrurile să fie înfricoșătoare”

Locuitorii din zonă au declarat pentru postul public LRT.lt că au auzit drona și aeronavele militare atât înainte, cât și după ce aceasta a fost interceptată.

Vitalija, o localnică a spus că a auzit zgomotul dronei care zbura deasupra capului ei. „A fost un zgomot puternic, de parcă ar fi început un război. S-a văzut și o lumină”, a spus ea.

Military police inspect the site where a drone shot down by a NATO fighter jet crashed near Pratkunai in southern Lithuania after likely entering from Belarus, the national crisis management center says. pic.twitter.com/3bbnxYNg8w — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 15, 2026

O altă localnică, Virginija, a spus că era îngrijorată, deși primise și înainte avertismente similare. „Ne-am obișnuit deja cu asta. Dar chiar nu vrem ca lucrurile să fie înfricoșătoare”, a spus ea marți dimineață.

„A explodat, iar 50 de minute mai târziu au anunțat o amenințare aeriană. Ce fel de sistem este ăsta?”

Kazys, care locuiește la aproximativ 2-3 kilometri de locul unde a fost doborâtă drona, a spus că o explozie l-a trezit. A spus că a simțit de parcă casa lui s-ar fi zguduit.

„Am auzit un elicopter militar zburând. L-am văzut clar”, a spus Kazys.

El a descris că a simțit o teamă intensă în timpul nopții. „Nu-ți poți imagina. Nu poți exprima în cuvinte. Nu a fost un tunet, nu a fost altceva – mi s-a părut că e sfârșitul lumii. Am fost îngrozit. Niciodată în viața mea nu mi-a fost atât de frică”, a spus el.

Militari lituanieni, la locul dronei prăbușite: AP / AP / Profimedia

Kazys a spus că a vorbit și cu poliția în timpul nopții și le-a indicat ofițerilor locul unde credea că ar fi putut cădea bucăți din dronă.

El s-a întrebat în același timp de ce a durat atât de mult până când avertismentul privind amenințarea aeriană a ajuns la locuitori.

„A explodat, iar 50 de minute mai târziu au anunțat o amenințare aeriană. Ce fel de sistem este ăsta? E ridicol”, a spus el.

„E neliniștitor. Se întâmplă ceva rău”

Saša, care locuiește în apropierea zonei izolate, a auzit și el explozia.

„Am auzit o explozie noaptea, în jurul miezului nopții, poate puțin mai târziu. S-a auzit un șuierat, apoi a urmat o explozie puternică”, a spus el.

A primit alerte pe telefon și a văzut că fusese emisă o avertizare galbenă.

„Ne-am simțit neliniștiți. Apoi a venit un alt mesaj care spunea că avertismentul privind amenințarea aeriană fusese ridicat, și ne-am culcat la loc. E neliniștitor. Se întâmplă ceva rău”, a spus Saša.

„E neplăcut, fără îndoială. Acum te gândești: «Să nu ți se întâmple ție», și apoi se întâmplă chiar aici – mai ales că în apropiere se află o instalație strategică”, a spus și Alvydas, un alt localnic, referindu-se la centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare Kruonis, situată la câțiva kilometri de locul unde a fost doborâtă drona.

Lituania vrea consolidarea flancului estic

Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat că a informat aliații cu privire la drona care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei și a fost ulterior neutralizată.

Potrivit acestuia, consultările privind consolidarea flancului estic al regiunii continuă.

„Din partea mea, în această dimineață am informat aliații cu privire la situație, spunându-le că solicităm discuții pe aceste teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât și al NATO, deoarece este evident că toți mai avem încă multe de făcut”, a declarat K. Budrys marți, în fața jurnaliștilor, la Seimas.

„Viziunea este aceeași: flancul estic trebuie consolidat, iar reziliența sa trebuie sporită. Consolidat prin măsuri de apărare aeriană, dar și prin alte măsuri care ar asigura securitatea infrastructurii noastre critice sau a altor ținte potențiale, diverse ținte operaționale cinetice și neconvenționale. Acesta este subiectul discuțiilor”, a continuat el.

Premierul le-a mulțumit aliaților italieni

Prim-ministrul Mindaugas Sinkevičius a mulțumit aliaților italieni, care au doborât drona.

„În primul rând, doresc să mulțumesc misiunii italiene de apărare aeriană, care a reușit să elimine drona care a pătruns pe teritoriul statului lituanian. Mă întorc din Ucraina, unde am văzut teroarea și acțiunile militare în curs, precum și pericolul aerian constant”, a declarat Sinkevičius.

Avioanele de vânătoare ale misiunii NATO de apărare aeriană a țărilor baltice patrulează spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei de când țările baltice au aderat la alianță în 2004.

Aeronavele au doborât deja drone ucrainene rătăcite deasupra Estoniei în luna mai, precum și deasupra Letoniei în lunile iunie și august.