VIDEO Mii de manifestanți la Londra împotriva vizitei de stat a lui Trump
Câteva mii de persoane s-au adunat miercuri în centrul Londrei pentru a manifesta împotriva președintelui american Donald Trump, care a început o vizită de stat de două zile în Regatul Unit, relatează AFP.
„Migranții sunt bineveniți, Trump nu este binevenit”, „Nu rasismului, nu lui Trump”, „Bombardamente asupra copiilor din Gaza și festin în Regatul Unit”, se putea citi pe pancartele protestatarilor.
Adunarea, organizată la apelul mișcării „Stop Trump Coalition”, este supravegheată de peste 1.600 de membri ai forțelor de ordine, a indicat poliția din Londra.
Donald Trump a sosit marți seară în Marea Britanie, pentru a doua sa vizită de stat în această țară.
Președintele SUA și soția sa Melania au fost primiți cu mare fast, miercuri la prânz, de către regele Charles al III-lea și regina Camilla, la Castelul Windsor, situat la aproximativ 40 de kilometri de Londra. Miercuri seară este prevăzut un banchet de stat.
Însă Donald Trump este nepopular în Marea Britanie, notează AFP.
„Vrem să le oferim britanicilor (…) ocazia de a-și exprima ostilitatea față de Donald Trump, politica sa, rasismul său”, a declarat pentru AFP Zoe Gardner, de la „Stop Trump Coalition”.
„Mi-e teamă de felul în care lumea este năpădită de oameni cu adevărat răi”, a declarat la rândul său pentru AFP Jo Williamson, o manifestantă în vârstă de 58 de ani.
„Am avut o mare manifestație aici în weekend, foarte rasistă, și voiam să ne exprimăm noi acum”, a adăugat ea, referindu-se la un miting organizat de extrema dreaptă la care au participat cel puțin 110.000 de persoane.
Lookalikes of #Trump, #Vance, #Farage, #Putin and #Musk at the Stop Trump protest in London. pic.twitter.com/Uqn8ZOKYpw— Alexander Seale (@AlexSeale) September 17, 2025
As #Trump enjoys a state banquet in Windsor, people are marching through the streets of London to demonstrate against his policies— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 17, 2025
“At this historical juncture, when authoritarian laws and practices are multiplying the world over, we must – & we will – continue to resist” pic.twitter.com/kf1BH2UR7m
HOLY SMOKES! Thousands of protesters gathering in central London right now in opposition to Trump's visit.— Ron Smith (@Ronxyz00) September 17, 2025
"Donald Trump is not welcome here"
"Together united we can stop the rise of fascism" pic.twitter.com/mYX1UOtKfC