VIDEO Mii de manifestanți la Londra împotriva vizitei de stat a lui Trump

Câteva mii de persoane s-au adunat miercuri în centrul Londrei pentru a manifesta împotriva președintelui american Donald Trump, care a început o vizită de stat de două zile în Regatul Unit, relatează AFP.

„Migranții sunt bineveniți, Trump nu este binevenit”, „Nu rasismului, nu lui Trump”, „Bombardamente asupra copiilor din Gaza și festin în Regatul Unit”, se putea citi pe pancartele protestatarilor.

Protest la Londra împotriva vizitei lui Donald Trump. Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adunarea, organizată la apelul mișcării „Stop Trump Coalition”, este supravegheată de peste 1.600 de membri ai forțelor de ordine, a indicat poliția din Londra.

Donald Trump a sosit marți seară în Marea Britanie, pentru a doua sa vizită de stat în această țară.

Președintele SUA și soția sa Melania au fost primiți cu mare fast, miercuri la prânz, de către regele Charles al III-lea și regina Camilla, la Castelul Windsor, situat la aproximativ 40 de kilometri de Londra. Miercuri seară este prevăzut un banchet de stat.

Președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania Trump, primiți de regele Charles și regina Camilla la Castelul Windsor. Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Însă Donald Trump este nepopular în Marea Britanie, notează AFP.

„Vrem să le oferim britanicilor (…) ocazia de a-și exprima ostilitatea față de Donald Trump, politica sa, rasismul său”, a declarat pentru AFP Zoe Gardner, de la „Stop Trump Coalition”.

„Mi-e teamă de felul în care lumea este năpădită de oameni cu adevărat răi”, a declarat la rândul său pentru AFP Jo Williamson, o manifestantă în vârstă de 58 de ani.

„Am avut o mare manifestație aici în weekend, foarte rasistă, și voiam să ne exprimăm noi acum”, a adăugat ea, referindu-se la un miting organizat de extrema dreaptă la care au participat cel puțin 110.000 de persoane.

As #Trump enjoys a state banquet in Windsor, people are marching through the streets of London to demonstrate against his policies



“At this historical juncture, when authoritarian laws and practices are multiplying the world over, we must – & we will – continue to resist” pic.twitter.com/kf1BH2UR7m — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 17, 2025