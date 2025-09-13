VIDEO Miting de proporții al extremei-drepte la Londra. Peste 100.000 de oameni au cerut respectarea dreptului la liberă exprimare

În jur de 110.000 de persoane au participat sâmbătă la Londra la un miting convocat de către militantul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, miting prezentat ca o manifestație pentru apărarea dreptului la liberă exprimare, într-un moment în care subiectul agită dezbaterea publică din Regatul Unit, informează AFP.

Manifestația are loc după o vară marcată de proteste anti-imigrație ce au avut loc în fața hotelurilor în care sunt cazați solicitanții de azil, proteste pe care activistul le-a relatat pe larg în rețelele sociale.

„Majoritatea tăcută nu va mai rămâne tăcută. Ziua de astăzi marchează începutul unei revoluții culturale”, a spus Robinson în fața mulțimii.

Imaginile aeriene difuzate de către televiziuni au arătat un număr mare de drapele britanice și englezești care au umplut străzile din centrul Londrei.

„Sunt arestați oameni pentru că au îndrăznit să vorbească”

Mulțimea heteroclită de revendicări merge de la garantarea dreptului la liberă exprimare până la demisia primului-ministru Keir Starmer, însă imigrația rămâne pe primul plan.

„Nu sunt rasist. Doar constat evoluția demografică”, spune Ritchie (28 de ani), care consideră drept „invazie” sosirea ilegală a străinilor în Regatul Unit. „Vrem să ne recuperăm țara”, continuă tânărul care a venit de la Bristol cu încă trei prieteni și care îl consideră pe Tommy Robinson drept „un erou”.

Tommy Robinson (42 de ani), pe numele său real Stephen Yaxley-Lennon, este fondatorul grupului Liga Apărării Engleze, apărut în cadrul galeriilor de fotbal. Cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație și anti-islam, el a fost condamnat în mai multe rânduri, în special pentru tulburarea liniștii publice. În 2018 a fost închis pentru sfidarea instanței, iar în 2024 pentru că a repetat afirmații defăimătoare la adresa unui refugiat.

Massive march in London right now organised by Tommy Robinson .. pic.twitter.com/GuvT3ZAadz — Martha (@MGonigle) September 13, 2025

„Sunt foarte îngrijorat”, spune un alt manifestant, Philip Dodge, un brutar pensionar venit din Sheffield împreună cu soția sa Maggie. „Sunt arestați oameni pentru că au îndrăznit să vorbească despre imigrație sau despre subiecte de gen. Nu credeam să văd asta în țara noastră”, a continuat Dodge.

Mary Williams poartă o fotografie a influencerului conservator american Charlie Kirk, port-drapelul tineretului trumpist, ucis miercuri în Statele Unite. Un deces care a șocat-o pe londoneza de 30 de ani, astfel că a decis să participe la miting, mai ales că Tommy Robinson a comunicat frecvent cu Charlie Kirk pe rețelele sociale.

Manifestația a fost marcată și de către câteva incidente, când manifestanții au aruncat cu diverse obiecte către polițiști.

Tommy Robinson are susținători în SUA și Franța

O contra-manifestație a fost organizată simultan de către Înfruntați Rasismul UK, la care au participat în jur de 5.000 de oameni. „Este foarte important să ne opunem fascismului. Noi trebuie să fim solidari cu solicitanții de azil și să arătăm că suntem uniți”, a declarat, la Sky News, Diana Abbott, unul dintre participanți.

Tommy Robinson, care îl are pe miliardarul Elon Musk printre susținători, și-a mobilizat partizanii de mai multe ori, în manifestații care au avut de la câteva mii de participanți la zeci de mii, precum în iulie 2024 când au fost între 20.000 și 30.000 de oameni, potrivit estimărilor organizației antirasiste Hope Not Hate.

Organizatorii manifestației de sâmbătă au anunțat prezența mai multor personalități de dreapta sau extremă dreapta britanice sau străine, precum Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump și președintele partidului francez de extremă dreapta Reconquête, Eric Zemmour.

Dreptul la libertatea de expresie este în centrul dezbaterilor publice din Regatul Unit de mai multe luni. Subiectul este ridicat cel mai des de dreapta politică, dar a fost evocată și în legătură cu sutele de arestări ale unor manifestanți care și-a exprimat sprijinul pentru gruparea Palestine Action, care este considerată „organizație teroristă” de către guvernul de la Londra.