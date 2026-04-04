VIDEO Mii de oameni au protest împotriva rasismului, lângă Paris, într-o manifestație convocată de primar

Câteva mii de oameni au manifestat sâmbătă împotriva rasismului la Saint-Denis, lângă Paris, la apelul noului primar, Bally Bagayoko, a cărui alegere a stârnit o dezbatere națională privind discriminarea rasială, informează AFP, conform Agerpres.

O mulțime numeroasă a demonstrat pașnic în fața primăriei suburbiei, a doua cea mai populată din regiunea pariziană după capitală.

La manifestație au participat reprezentanți ai sindicatelor, asociațiilor și lideri politici de stânga.

„Am venit să afirmăm ferm și definitiv atașamentul nostru profund față de valorile Republicii, întruchipate de cei care sunt moștenitorii imigrației”, a declarat Bally Bagayoko, primarul din partea formațiunii La France Insoumise (LFI, stânga radicală) al acestui oraș cu 150.000 de locuitori.

Politicianul născut în Mali, ținta unei campanii de ură de la victoria sa din primul tur din 15 martie, în fruntea unei liste comune dintre LFI și comuniști, a denunțat „instituțiile nefuncționale, uneori chiar complice”.

Vorbind printr-un megafon, liderul partidului La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, a condamnat „un val bolnăvicios de rasism emanat de elitele politice și media care, fără rețineri sau rezerve, și-au manifestat disprețul față de un segment al populației noastre”.

În afară de Bagayoko, în timpul alegerilor municipale din martie mai mulți candidați proveniți din familii de imigranți au fost aleși primari ai unor orașe cu zeci de mii de locuitori.

În 27 și 28 martie, la postul CNews deținut de miliardarul conservator Vincent Bollore, au fost făcute comparații între Bagayoko și „familia marilor primate”, primarul fiind acuzat că a manifestat o atitudine de „mascul dominant”.

Sâmbătă, primarul a denunțat tăcerea președintelui francez Emmanuel Macron pe această temă, despre care a spus că nu face decât „să confirme lipsa de angajament” a acestuia în combaterea rasismului.

Potrivit lui Bagayoko, „cei care astăzi reduc acest marș doar la eticheta de La France Insoumise greșesc și sunt nedemni de această luptă, care este o luptă împotriva rasismului, antisemitismului, islamofobiei și a tuturor formelor de discriminare”.

Joi, parchetul din Paris a anunțat că a deschis o anchetă pentru „insultă publică motivată de origine, etnie, naționalitate, rasă sau religie”, în urma unei plângeri depuse de oficialul ales.

CNews a declarat că „neagă oficial că ar fi fost făcute remarci rasiste” pe canalul său.