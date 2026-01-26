VIDEO Ministrul Apărării, întrebat dacă își cere scuze după declarația legată de Ceaușescu: „Admit că nu a fost cea mai fericită exprimare”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, evită să își ceară scuze, însă admite că nu a avut „cea mai fericită exprimare” atunci când a fost întrebat dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”. Miruță susține că prin răspunsul său a încercat să „demonteze” argumentele aduse de simpatizanții fostului dictator comunist.

„Ceaușescu era un patriot?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o jurnalistul Florin Negruțiu ministrului Radu Miruță, în ediția de duminică a emisiunii „În fața ta”, la Digi24.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a răspuns ministrul Apărării.

Întrebat din nou dacă el consideră că dictatorul comunist a fost patriot, Miruță a răspuns: „Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României, însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”.

Luni, Miruță a fost întrebat, într-o conferință de presă la Guvern, dacă își cere scuze sau dacă își menține declarația. El nu a dat, însă, un răspuns concret.

Cum își justifică Radu Miruță răspunsul

„Admit faptul că nu a fost cea mai fericită exprimare pe care o am avut-o. Un om care a pus la îndoială bunăstarea oamenilor, un om care a afectat demnitatea și libertatea nu poate fi considerat patriot”, a replicat ministrul.

În același timp, el a subliniat că există o dezbatere în societate, iar „cel puțin jumătate dintre români consideră lucruri diferite”:

„Să ne prefacem că ne ascundem în fața acestei realități, eu cred că este o greșeală. Eu cred că este foarte important să luăm unul câte unul motivele pentru care acea jumătate crede că ar fi fost patriot și să le demontăm cu argumente. Pentru că dacă cineva spune nu sau da și altcineva spune da sau nu în sens invers, nu este suficient să mergem mai departe. Într-un mod extraordinar de asumat, da, nu am avut cea mai fericită exprimare”.

Radu Miruță a susținut și că scopul răspunsului său a fost să „demonteze” argumentele celor care cred că Nicolae Ceaușescu a fost patriot.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului i-a cerut ministrului Apărării „să adreseze public scuze”

Într-un comunicat transmis duminică seară, Institutul Investigare a Crimelor Comunismului a spus că „astfel de afirmații devin alarmante și periculoase”, într-un context în care „România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetățeni care consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun”.

„Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist. Aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii”, a adăugat IICMER.

Instituția i-a cerut ministrului Radu Miruță să își ceară scuze pentru afirmațiile făcute.

„În numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”, a conchis IICMER.

După comunicatul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, la aproape șase ore după emisiune, Radu Miruță a revenit cu clarificări, susținând că de fapt în emisiune a vrut să spună „de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”.

Două treimi dintre români spun că Ceaușescu a fost un lider bun

66% dintre români cred că fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu a fost un președinte bun pentru țară, arăta un sondaj INSCOP publicat în luna iulie. 24% dintre români cred că acesta a fost un lider rău pentru România, iar 7,8% spun că nu știu să aprecieze acest lucru.

Sociologul Remus Ștefureac a catalogat atunci datele ca fiind de „neimaginat”. Procentul reiese din studiul „Percepția populației cu privire la comunism. Reperele nostalgiei”.

El a explicat și că acest procent este o „consecință directă a războiului informațional în care ne aflăm, a cel puțin 10 ani de măsuri active serioase coordonate în mod direct de o putere ostilă, valuri de dezinformări, minciuni și manipulări grotești propagate pe toate canalele de multiplicare a informației, dar cu precădere pe rețelele sociale”.