VIDEO Ministrul Apărării reclamă „multe minciuni” răspândite „de cei care vor să destabilizeze România”. Precizări în privința exercițiului de mobilizare

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a oferit detalii despre exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, programat să se desfășoare în octombrie în zona București-Ilfov, și a explicat că astfel de evenimente „sunt de rutină și se desfășoară periodic”.

Ministrul Apărării a subliniat că „nu începe niciun război” și „nu luăm pe nimeni la oaste”.

„Vedem zilele acestea multe fake news, multe știri false, multe minciuni care sunt răspândite în spațiul public, în social media, de cei care vor să destabilizeze România, de cei care vor o Românie slabă, o Armată Română slabă, și vreau să clarific un lucru – nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a declarat Ionuț Moșteanu, vineri, într-un mesaj video pe Facebook.

El a spus că exercițiul de mobilizare pe care îl organizează Statul Major al Apărării este unul „absolut normal”.

„Ce vedeți zilele acestea este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, care s-a întâmplat în anii trecuți, se întâmplă și acum. S-a întâmplat anul acesta și în Teleorman, Giurgiu și Olt. A fost anii trecuți în București. Acum, în toamnă, avem la Sibiu și Mureș. În octombrie, între 12 și 20 octombrie, va fi în București și Ilfov. E un exercițiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face”, a declarat oficialul.

Ministrul Ionuț Moșteanu i-a îndemnat pe cetățeni să se informeze „din surse sigure”.

„Ce vă rog: nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informați-vă din surse sigure – și aveți site-ul Ministerului Apărării Naționale, o sursă extrem de sigură, și platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naționale. Acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română. Armata Română se antrenează constant. Orice armată trebuie să fie bine pregătită, asta face și armata noastră – și face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României și la siguranța fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu, personal, le mulțumesc”, a conchis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.