VIDEO Ministrul Apărării și șeful Armatei, conferință comună după incidentul de la Galați. „Capabilitățile anti-dronă sunt rare” / „Înțelegem îngrijorările populației”

„Capabilitățile de luptă anti-dronă sunt rare și insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu”, a declarat ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, susținând că această situație afectează și alte țări, vineri, într-o conferință comună de presă cu șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad.

„Înțelegem îngrijorările populației”, a declarat șeful Armatei, în contextul incidentului care a avut loc noaptea trecută la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe.

„Suntem alături de familia afectată, în primul rând, și încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficiențele și tot deficitul de securitate pe care îl traversează nu numai România, dar întreaga alianță, cauzat de această acțiune, aș putea să zic, nesăbuită a Federației Ruse nu numai asupra Ucrainei, dar și a țărilor limitrofe de pe flancul estic al alianței”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Generalul a dat asigurări că Armata Română are „toată determinarea” și „toată pregătirea” necesare pentru „îndeplinirea atribuțiilor constituționale”.

„Încercăm să manageriem toate aceste situații astfel încât să putem să asigurăm protecția corespunzătoare. Avem în desfășurare o operație în zona Deltei Dunării. Avem concentrate principalele mijloace de lovire pentru a proteja zonele populate. Toate sectoarele de tragere sunt astfel planificat încât să se evite pierderile colaterale și să aibă în vedere, în primul rând, protecția vieții omenești”, a mai declarat el.

Ce a declarat ministrul Apărării

Radu Miruță a spus, printre altele, că sistemul anti-dronă MEROPS „a fost integrat, însă se adresează unei alte zone, din zona Dobrogea, decât celei de aseară, de la Galați”.

„Este funcțional, acoperă un spectru mai larg de situații decât era acoperit înainte, însă, așa cum v-am spus întotdeauna, nu le acoperă pe toate. Deci, după aceste mutări, numărul scenariilor în care o dronă intră neobservată sau nu poate fi interceptată este mai mic, dar nu este zero – și nu doar în România este asta, nefolosind ca o scuză, ci, la nivel tehnic, capabilitățile de luptă anti-dronă sunt rare și insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu”, a adăugat ministrul.