VIDEO Ministrul Dragoș Pîslaru își cere scuze după ce a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR și apoi a modificat mesajul 

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum”, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, joi, la Guvern. El a fost întrebat de HotNews pe ce s-a bazat când a anunțat, săptămâna trecută, printr-o postare pe care ulterior a modificat-o, că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru jalonul privind modificarea pensiilor magistraților.

Dragoș Pîslaru a spus că a greșit atunci când a anunțat că România a pierdut „oficial” acei bani. Eroarea a fost cauzată de o „problemă de comunicare în echipa pe care o am”, a adăugat ministrul.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum. Ideea în spate este așa: la momentul întâlnirii de la Bruxelles, Comisia Europeană ne anunțase că, în lipsa unor dovezi cu privire la promulgarea acestei legi, din perspectiva dumnealor subiectul este închis și România pierde acei bani. În momentul în care a fost acea amânare (n. red.: a deciziei CCR de săptămâna trecută), a existat o problemă de comunicare în echipa pe care o am și am corectat în spațiul public”, a spus Dragoș Pîslaru.

În urmă cu o săptămână, ministrul a scris pe Facebook că România a pierdut „oficial” cele 231 de milioane de euro din PNRR aferenți pensiilor speciale. La jumătate de oră de la publicarea postării și după ce a fost contactat de HotNews, Dragoș Pîslaru și-a modificat mesajul de Facebook. După modificare, în postare nu a mai apărut informația că „România a pierdut oficial” cele 231 milioane de euro, ci că „cel mai probabil” România a pierdut banii.

„Oficial este doar în momentul în care primești scrisoarea oficială”

Ministrul a explicat, joi, la Guvern că România va afla oficial dacă a pierdut sau nu banii doar în momentul în care va transmite Comisia Europeană o scrisoare oficială în acest sens: „Am făcut această rectificare într-un timp de mai puțin de jumătate de oră, dar mulțumesc că mi-ați atras atenția și o să fim atenți data viitoare”.

România va afla dacă mai poate recupera sau nu o parte dintre cele 231 de milioane de euro, după decizia de ieri de la CCR, care a declarat modificările aduse pensiilor magistraților constituționale, cel mai târziu în luna martie, a mai declarat Pîslaru.

„Vă pot spune că analiza cererii de plată 3 va lua în calcul argumentele pe care noi le vom depune. Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că deși suntem în al 13-lea ceas, întârziere de mai mult de 2 luni, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema și relațiile pe care le avem la Bruxelles vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza de plată trei”, a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.