VIDEO Ministrul Energiei, după Comandamentul de Iarnă: „Avem și gaze, avem și energie, funcționăm la maxim” / Cum estimează evoluția prețurilor la gaze

Comandamentul Energetic de Iarnă a făcut o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă Sistemul Energetic Național (SEN), a spus ministrul de resort, Bogdan Ivan, în cadrul unor declarații de presă făcute după ședința de luni.

Autoritățile estimează că perioada de ger va dura până miercuri.

„În momentul de față, tranzităm o perioadă cu temperaturi foarte reduse. Suntem cu aproximativ 4 grade, în medie, sub media ultimilor cinci ani, ceea ce presupune automat un stres operațional foarte ridicat asupra Sistemului Energetic Național”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că astăzi a fost înregistrat „cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, 9.235 de megawați instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică”.

„În momentul de față, suntem mobilizați atât cu Hidroelectrica, care se află într-o stare foarte bună, avem un mix energetic destul de stabil pentru faptul că producem aproximativ 1.000 de megawați și din eolian. De asemenea, colegii de la CE Oltenia produc la maxim energie pe cărbune”, a continuat el.

„Consumul de gaz a crescut foarte mult”

Ministrul Energiei a spus că în ceea ce privește consumul de gaz „avem o creștere, în medie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 14,5% mai mare”.

„Am atins pragul psihologic de 60 de milioane de metri cubi pe zi, consum, ceea ce ne duce automat la nevoia tot mai mare de a ne sincroniza pe tot ce înseamnă extragere din depozite și din producție, plus pentru a echilibra în anumite intervale zona de importuri. Suntem în situația în care, astăzi, în depozitele noastre avem 59% grad de umplere la depozitele de gaze”, a adăugat el.

Bogdan Ivan a spus că România este „cu 10% peste media Uniunii Europene” în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor de gaze.

„Avem și gaze, avem și energie, funcționăm la maxim pentru a ne asigura că depășim această perioadă geroasă. În materie de gaze, pot să spun că suntem cu aproximativ 170 de milioane de metri cubi, depozite mai mari, decât aceeași perioadă a anului trecut, deci suntem pregătiți pentru orice situație în această perioadă”, a mai declarat ministrul.

Ce a spus despre prețul gazelor

Ministrul Energiei a spus că „sunt deja companii care oferă gaze naturale la prețuri sub prețul plafonat astăzi”.

„De asemenea, după o sincronizare cu producătorii de gaze, cu distribuitorii de gaze naturale, ne-am asigurat că există suficientă lichiditate în piață, spre deosebire de energia electrică, și astăzi producem suficiente gaze încât în foarte puține locuri să depindem de importuri din afara țării noastre, lucru care ne dă un confort și aproape garanția că din luna aprilie nu o să crească prețurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare”, a mai declarat Bogdan Ivan.