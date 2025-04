VIDEO Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, în lacrimi după ce moţiunea simplă împotriva sa a fost adoptată de Senat: „E o nedreptate”

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat luni, după ce moţiunea simplă împotriva sa, depusă de AUR, SOS și POT, a fost adoptată de Senat, că este vorba doar de „matematică parlamentară pură”. „Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate”, a mai spus ea, cu lacrimi în ochi, la ieşirea din sala de plen.

„Este matematică parlamentară pură. Sunt aici, le mulţumesc tuturor colegilor care au votat contra moţiunii, le mulţumesc şi celorlalţi care ne arată că în România democraţia este puternică. Voi continua ca şi până acum să-mi fac treaba”, a declarat ministrul Muncii după votul din plenul Senatului, relatează News.ro.

Ce spune despre demisia din funcție

Întrebată dacă ia în calcul o demisie, ea a răspuns că „în funcţiile politice este vorba de muncă şi de responsabilitate”.

„Munca neobosită se face în favoarea oamenilor. Ceea ce se întâmplă aici este vorba de matematică electorală. Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor. Cred în munca pe care am făcut-o şi cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât şi plenul Parlamentului României”, a transmis Simona Bucura Oprescu.

„În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptăţii. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ţinut de noi am făcut şi vom continua să facem”, a mai spus ministrul Muncii, vizibil emoţionată.

Cum a trecut moțiunea simplă împotriva sa

Moţiunea simplă împotriva ministrului PSD al Muncii, „Sistemul de pensii – un joc de-a alba neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”, a fost adoptată de Senat cu 61 de voturi pentru şi 59 de voturi împorivă.

Alături de AUR, S.O.S România și POT, au votat „pentru” și toți cei 19 senatori ai USR.

Potrivit regulamentului celor două camere ale Parlamentului, adoptarea moţiunii simple nu are ca efect demiterea ministrului în cauză. AUR a cerut, în plen, demisia Simonei Bucura Oprescu, după votul dat de senatori.